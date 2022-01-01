أبو مجاهد: "مناورة الركن الشديد3" تحمل رسالة بالدم والنار لحكومة الاحتلال

غزة/سما/

قال مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين "أ.محمد البريم"أبو مجاهد، إن مناورة الركن الشديد" 3" التي نفذتها الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية اليوم الاربعاء تأتي في إطار التعاون والاستعداد المشترك للفصائل ولفحص الجهوزية ومدى التنسيق والإنسجام المشترك للمقاتلين في الميدان .

وأضاف البريم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: ان الركن الشديد"3" تحمل رسائل من نار للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية الجديدة بأن المقاومة تمتلك القدرة والحيوية لمواجهة أي حماقة أو تهديد صهيوني في الميدان .

وبين أن مناورة الركن الشديد"3" تأكيد على قدرة المقاومة ممثلة بغرفة عملياتها المشتركة على الرد في أي مكان وزمان على عدوان ضد شعبنا الفلسطيني في مكان يتواجد به شعبنا.

وأكد البريم أن هذه المناورة التدريبية تحمل رسالة بالدم والنار والبارود الى أقطاب الحكومة الصهيونية عنوانها "إياكم الإقتراب من المسجد الأقصى وأسرانا الأبطال ومن دماء شعبنا" فبنادقنا موحدة وموجهة بإذن الله الى صدورركم وستفشل كل مخططاتكم الخبيثة .

ولفت إلى أن هذه المناورة حملت رسالة هامة جدا بأن قضية الأسرى هي قضية مركزية ومحورية لكل المقاومين وفي مقدمتها الغرفة المشتركة وأن المهمة الأولى لهم هي تحريريكم وانتزاع حريتكم بالقوة .

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