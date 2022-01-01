لابيد يحذر "أعداء إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الأربعاء، رسالة تحذير لأعداء "إسرائيل".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن لابيد قوله: "يحتاج أعداؤنا إلى معرفة أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التهديدات التي نراها وجودية، لقد ناقشت هذا الأمر مع رئيس الوزراء المقبل نتنياهو".



وأضاف لابيد: "وهذه واحدة من القضايا القليلة التي يتفق عليها الجمهور الإسرائيلي، لن توافق أي حكومة إسرائيلية على أن تصبح إيران نووية".



وتابع: "وإذا كان من الضروري العمل، فسنتحرك، "إسرائيل" أقوى من كل أعدائها، ولن نتردد في استخدام القوة للحفاظ على سلامة مواطنينا".

وأكمل لابيد: "يجب أنّ يعرف أعداؤنا أننا في أي لحظة نكون أقوى وأكثر تعقيدًا وأشد صرامة منهم، ويجب أنّ يعلم أعداؤنا أننا لن نتردد في إطلاق مروحيات وطائرات وطياري سلاح الجو لحماية "إسرائيل" من التهديدات القريبة والبعيدة.