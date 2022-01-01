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عساف: الإعلام الرسمي سيكون دائما في خدمة مؤسسات الدولة

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف: الإعلام الرسمي سيكون دائما في خدمة مؤسسات الدولة



رام الله/سما/

 استقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف في مكتبه، اليوم الأربعاء، رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، والوفد المرافق.

وجرى أثناء اللقاء، تكريم مؤسسات الإعلام الرسمي ممثلة بالمشرف العام الوزير عساف، وأثنى غنيم على الجهود التي بذلت في الرعاية والتغطية الاعلامية للمؤتمر العربي الرابع للمياه، الذي عقد في القاهرة مؤخرا والذي كان تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، مشيدا بالانتشار الواسع لمكاتب ومراسلو الإعلام الرسمي في معظم الدول.

بدوره، أكد الوزير عساف أن كافة الإمكانية الإعلامية والفنية التي يمتلكها الاعلام الرسمي ستكون دائما في خدمة كافة القضايا التي تهم أبناء شعبنا، وفي خدمة مؤسسات الدولة.

وشكر الوزير عساف، رئيس سلطة المياه والوفد المرافق له على هذا التكريم الذي هو بمثابة الشكر لكل العاملين في الاعلام الرسمي الفلسطيني، وهنأهم على النجاح الذي حققه مؤتمرهم الخاص بالمياه وكل ما تقدمه سلطه المياه من جهد، خاصة تعرية دولة الاحتلال التي تنهب مصادر المياه في فلسطين، وفي مقدمتها فضح جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

#الوزير أحمد عساف #مازن غنيم

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