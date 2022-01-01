  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يثمن دور سلطة الأراضي الفلسطينية

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يثمن دور سلطة الأراضي الفلسطينية



رام الله/سما/

 رئيس الوزراء محمد اشتية إن "سلطة الأراضي الفلسطينية هي من أهم مؤسسات الدولة وعمادها، ولها دور كبير في الحفاظ على أراضي المواطنين والدولة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية لمصادرتها وتسريبها لصالح الاستيطان".

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر سلطة الأراضي برام الله اليوم الأربعاء، حيث التقى رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي والمدراء العامين فيها، واطلع منهم على واقع عمل المؤسسة وأقسامها واحتياجاتها.

وثمن رئيس الوزراء جهود العاملين في سلطة الأراضي والتي هي جزء من المشهد الوطني، مجددا التأكيد على أن الأرض في فلسطين ليست فقط عقارا وإنما جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية وميدان الصراع مع الاحتلال، ويجب الحفاظ عليها.

وشدد اشتية على أهمية إنجاز تسوية الأراضي في كافة الأراضي الفلسطينية، وحصر ومسح وتسجيل أملاك الدولة والمحافظة عليها، بالإضافة الى تنظيم مهنة المساحة، والعمل على تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها، لحماية حقوق ومصالح المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين إجراءات تحصيل المال العام بما يخص التخمين واستيفاء الرسوم.

من جانبه، ثمن التميمي دعم رئيس الوزراء لسلطة الأراضي والاهتمام الدائم بها، والعمل بروح الشراكة مع كافة الجهات الحكومية.

وأجرى رئيس الوزراء جولة في دائرة تسجيل الأراضي لمحافظة رام الله والبيرة، حيث اطلع على سير العمل في الدائرة وسرعة انجاز المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين.

ــ

#محمد اشتيه

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: "لقاءات فلسطينية أردنية مصرية" لترتيب الأوضاع بعد رحيل الرئيس عباس

جيروزاليم بوست: تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.. حماس ترد

هل تعتمد "الأونروا" يوم السبت إجازة في مدراسها بغزة؟

استياء إسرائيلي من اقتراح "الشورى العماني": صفعة لنتنياهو

تفاصيل جديدة حول منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

وفاة عامل من غزة قرب عكا

غانتس : أصدرت تعليمات بالاستعداد لتصعيد أمني

الأخبار الرئيسية

مقابر الأرقام

لهذا تحتجز "إسرائيل" الأسرى الشهداء

الرئاسة الفلسطينية ترد على إعلان نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية

حسين الشيخ يرد على تسريبات صوتية منسوبة إليه طاولت الرئيس عباس وماجد فرج

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

صور: الغرفة المشتركة تعلن تنفيذها مناورة "الركن الشديد 3 "

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم