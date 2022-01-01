اشتية يثمن دور سلطة الأراضي الفلسطينية

رام الله/سما/

رئيس الوزراء محمد اشتية إن "سلطة الأراضي الفلسطينية هي من أهم مؤسسات الدولة وعمادها، ولها دور كبير في الحفاظ على أراضي المواطنين والدولة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية لمصادرتها وتسريبها لصالح الاستيطان".

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر سلطة الأراضي برام الله اليوم الأربعاء، حيث التقى رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي والمدراء العامين فيها، واطلع منهم على واقع عمل المؤسسة وأقسامها واحتياجاتها.

وثمن رئيس الوزراء جهود العاملين في سلطة الأراضي والتي هي جزء من المشهد الوطني، مجددا التأكيد على أن الأرض في فلسطين ليست فقط عقارا وإنما جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية وميدان الصراع مع الاحتلال، ويجب الحفاظ عليها.

وشدد اشتية على أهمية إنجاز تسوية الأراضي في كافة الأراضي الفلسطينية، وحصر ومسح وتسجيل أملاك الدولة والمحافظة عليها، بالإضافة الى تنظيم مهنة المساحة، والعمل على تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها، لحماية حقوق ومصالح المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين إجراءات تحصيل المال العام بما يخص التخمين واستيفاء الرسوم.

من جانبه، ثمن التميمي دعم رئيس الوزراء لسلطة الأراضي والاهتمام الدائم بها، والعمل بروح الشراكة مع كافة الجهات الحكومية.

وأجرى رئيس الوزراء جولة في دائرة تسجيل الأراضي لمحافظة رام الله والبيرة، حيث اطلع على سير العمل في الدائرة وسرعة انجاز المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين.

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