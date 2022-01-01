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توزيعة معظم الحقائب الوزارية لحكومة نتنياهو

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيعة معظم الحقائب الوزارية لحكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أنهى توزيع الحقائب الوزارية لحكومته.

وجاءت توزيعة الحقائب الوزارية لحكومة نتنياهو كما نشرتها القناة (12) على النحو الآتي:

رئيس الحكومة: بنيامين نتنياهو، رئيس (كنيست): أمير أوحنا

وزير الجيش: يوآاف غالنت،  وزير المالية + وزير إضافي بوزارة الجيش: بتسلئيل سموتريتش

وزير الخارجية: يسرائيل كاتس، وزير الأمن القومي - إيتمار بن غفير

وزير القضاء: يارليف ليفين، نائب رئيس الحكومة + وزير الداخلية + وزير الصحة: أرييه درعي

وزير البناء والإسكان: يتسحاك غولدكوبنيف، وزير النقل : التعليم :إيلي كوهين "تناوب"

وزيرة التعليم والنقل: ميري ريغيف "تناوب"، وزير الرعاية والرفاه الاجتماعي: يعقوب مارغي

وزير الثقافة والرياضة: ميكي زوهر، وزير الهجرة والاستيعاب: أوفير سوفير

وزير الاتصالات: يوآاف كيش، وزير السياحة: حاييم كاتس

وزير الطاقة: آفي ديختر، تناوب خارجية: رون ديرمر

وزير النقب والجليل: يتسحاك فيسرلاوف، وزير التراث : عميحاي إلياهو، وزير شؤون القدس: مئير بورش

وزيرة البعثات القومية: أوريت ستروك، وزير الشؤون الدينية: ميخائيل ملكيئيلي

وزير إضافي بوزارة التعليم: حاييم بيطون، وزير إضافي بوزارة الرفاه: يوآاف بن تسور، وزيرة: عيديت سيلمان، وزير: داني دانون، نائب وزير بمكتب رئيس الحكومة :آفي ماعوز، نائب وزير الاقتصاد :ألموغ كوهين

نائب وزير النقل:أوري مكليف، نائب وزير الزراعة :موشيه أبوتبول، نائب وزير الداخلية: موشيه أربل.

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