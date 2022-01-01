الاقتصاد: فتح مناقصة عطاء صوامع القمح غداً

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، فتح مناقصة عطاء إقامة مشروع صوامع القمح يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن فتح العطاء يأتي ضمن التسلسل الزمني المعتمد، لانجاز المشروع الاستراتيجي بالحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات وعدم استقرار سلسلة التوريد من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأضافت أن فتح العطاء سيتم في مقر وزارة الاقتصاد الوطني من قبل اللجنة المختصة بفتح العطاء في تمام الساعة 11 صباحاً بعد انتهاء المهلة المحددة للشركات في هذا التوقيت، بحيث يكون متاح للمهتمين ووسائل الاعلام الحضور وتغطية هذا الحدث.

يذكر أن العطاء عبارة عن تصميم وبناء وتمويل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزينية 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، ما مجموعه 80 ألف طن كمرحلة أولى.