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حماس تعقب على "مناورة الركن الشديد3"

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على "مناورة الركن الشديد3"



غزة/سما/

عقبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، ، على  مناورة "الركن الشديد 3" التي نفذتها الغرفة المشتركة عند السياج الحدودي شمالي قطاع غزّة،

وأكّد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي : أن المناورة هي تأكيد على مركزية العمل الوحدوي المشترك لدى فصائل العمل العسكري، وقدرة خيار المقاومة على جمع الموقف والكلمة.

وأوضح قاسم ، ضرورة العمل الميداني المشترك والتنسيق في العمل المقاوم في كل المدن الفلسطينية، مُشيرًا إلى أنّ هذه المناورة رسالة وحدة حقيقية لشعبنا في كل أماكن تواجده.


وأضاف: "المناورة تؤكد جاهزية فصائل العمل العسكري لكل التطورات في الساحة الفلسطينية، وجاهزيتها للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا وأرضنا وأسرانا الأبطال ، خاصة مع الحكومة الفاشية المقبلة لدى الاحتلال".


وتابع: "قضية الأسرى كانت حاضرة في المناورة وتفاصيلها، فهى قضية مركزية لقوى المقاومة حتى كسر القيد عن كل أسرانا الأبطال".

#حماس #مناورة الركن الشديد

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