حماس تعقب على "مناورة الركن الشديد3"

غزة/سما/

عقبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، ، على مناورة "الركن الشديد 3" التي نفذتها الغرفة المشتركة عند السياج الحدودي شمالي قطاع غزّة،

وأكّد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي : أن المناورة هي تأكيد على مركزية العمل الوحدوي المشترك لدى فصائل العمل العسكري، وقدرة خيار المقاومة على جمع الموقف والكلمة.

وأوضح قاسم ، ضرورة العمل الميداني المشترك والتنسيق في العمل المقاوم في كل المدن الفلسطينية، مُشيرًا إلى أنّ هذه المناورة رسالة وحدة حقيقية لشعبنا في كل أماكن تواجده.



وأضاف: "المناورة تؤكد جاهزية فصائل العمل العسكري لكل التطورات في الساحة الفلسطينية، وجاهزيتها للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا وأرضنا وأسرانا الأبطال ، خاصة مع الحكومة الفاشية المقبلة لدى الاحتلال".



وتابع: "قضية الأسرى كانت حاضرة في المناورة وتفاصيلها، فهى قضية مركزية لقوى المقاومة حتى كسر القيد عن كل أسرانا الأبطال".