بئر السبع: مصرع شخص جراء حريق في مستشفى "سوروكا"

النقب/سما/

لقي شخص مصرعه جراء حريق اندلع فجر اليوم الأربعاء، في أحد أقسام مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع في النقب، فيما تم إخلاء عشرات المرضى من القسم لحين الانتهاء من معالجة الحريق الذي شب على ما يبدو بسبب سيجارة مشتعلة، وفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الحريق شب في قسم الأمراض الباطنية، حيث تم إخلاء 25 مريضا كانوا يرقدوا في القسم للعلاج، وكذلك إخلاء الطاقم الطبي.

وبحسب بيان أولي صدر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن الحريق شب الساعة الثالثة فجرا في القسم الباطني في الطابق الرابع، وذلك جراء خلل وليس بشكل متعمد، إذ عملت عشرات الطواقم من الإطفاء والإنقاذ على تخليص عالقين من المرضى والطواقم الطبية في المستشفى.

وأوضح بيان سلطة الإطفاء أن الطواقم عملت على تخليص عشرات المرضى من هذا القسم علما أن غالبيتهم يرقدون في الأسرة ومتصلين بأجهزة التنفس، حيث تمكنت الطواقم من تخليص العالقين إلى جانب تخليص طواقم طبية وأفراد عائلة كانت في المكان.

وجاء في البيان أن أحد المرضى توفي كما ذكرت الطواقم الطبية، وأعلن عن إخماد الحريق، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.

وأشار التحقيق الأولي إلى إن الحريق على ما يبدو شب جراء اشتعال فرشة سرير بسبب سيجارة.