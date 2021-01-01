  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

اعتقال مواطن من عكا على خلفية هبة الكرامة

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مواطن من عكا على خلفية هبة الكرامة



عكا/سما/

سلم آسي حوراني من مدينة عكا (52 عاما)، أمس الثلاثاء، نفسه للشرطة الإسرائيلية، بعد أن حضرت مرات عدة لاعتقاله بزعم المشاركة في أحداث هبة الكرامة.

وقالت ابنة آسي حوراني، منيرة خطيب،  إن "والدي سلم نفسه للشرطة فور علمه بوصول قوات من الوحدة الخاصة التابعة للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) لتفتيش البيت والبحث عنه خلال تواجده خارج المنزل".

وأضافت أنه "نتواجد، الآن، برفقة محامي الوالد في المحكمة المركزية بحيفا، علما أن الجلسة مغلقة ولا يُسمح لنا أو للمحامي اللقاء بوالدي، ولكن علمنا من المحامي أنه تم توجيه لائحة اتهام ببنود كثيرة ضد والدي أبرزها المشاركة في حادثة الاعتداء على مواطن يهودي في عكا".

وختمت خطيب بالقول إن "دخول الوحدات الخاصة لبيت والدي أخاف أطفاله الذين يعيشون بحضانته وحضانة جدتي بسبب حالته الاجتماعية، وأصغر أطفاله يبلغ 4 أشهر، كما أصيبت جدتي بوعكة صحية إثر اقتحام البيت من قبل أعداد كبيرة من أفراد الشرطة والمخابرات التي وصلت للبحث عن والدي، خاصة وأنها تعاني من مشاكل مزمنة في القلب".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

عرب48

#عكا #آسي حوراني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: "لقاءات فلسطينية أردنية مصرية" لترتيب الأوضاع بعد رحيل الرئيس عباس

معاريف: للسنوار والضيف.. هذا ما سيؤدي إلى تصعيد فوري في قطاع غزة

جيروزاليم بوست: تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.. حماس ترد

هل تعتمد "الأونروا" يوم السبت إجازة في مدراسها بغزة؟

استياء إسرائيلي من اقتراح "الشورى العماني": صفعة لنتنياهو

تفاصيل جديدة حول منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

وفاة عامل من غزة قرب عكا

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ يرد على تسريبات صوتية منسوبة إليه طاولت الرئيس عباس وماجد فرج

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

غانتس: هجوم إسرائيلي ضد إيران سيؤدي لحرب إقليمية

الغرفة المشتركة بغزة تعلن تنفيذها مناورة "الركن الشديد 3 "

غزة: تنويه مهم لأصحاب تصاريح العمل في الداخل المحتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم