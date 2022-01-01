أم الفحم: تسريح شاب بعد اعتقاله على خلفية شبهات أمنية

أم الفحم/سما/

أطلقت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، أمس الثلاثاء، سراح الشاب أحمد إغباريّة (18 عامًا) من مدينة أم الفحم، بعد اعتقاله وشقيقه سليمان إغباريّة (17 عامًا)، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بشبهات أمنية مختلفة بحقهما.

وجاء تسريح إغباريّة، أمس، بعد اعتقال دام لمدة شهر كامل، وذلك بشبهات على خلفية أمنية، بينها "التخطيط للقيام بعملية في مدينة القدس".

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الشقيقين سليمان وأحمد إغباريّة، خالد محاجنة، لـ"عرب 48" إنه "جرى اعتقال الشقيقين سليمان وأحمد إغباريّة، يوم 28 تشرين الثاني الماضي، وذلك بشبهات أمنية كبيرة جدًا، ومن بين هذه الشبهات التخطيط للقيام بعملية، وبعد اعتقال دام شهر كامل بين أقبية المخابرات والتحقيقات، وعشرات جلسات المحاكم انتزعنا، أمس، قرارا بالإفراج عن الشقيق الأكبر أحمد، وتحويله إلى الحبس المنزلي لمدة 12 يوما".

وأضاف أن "الشقيق الأصغر سليمان لا يزال يقبع في السجن، ومن المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام بحقه تتعلق بتهم أمنية مختلفة".

وختم محاجنة بالقول إن "الشاب أحمد الذي انتزعنا قرار الإفراج عنه، كان قد أعترف بأمور لم يقم بها خلال التحقيقات، وبعد السماح لنا كطاقم دفاع من تقديم الاستشارة القانونية له، تراجع عن كل الاعترافات وأثبت ذلك للمحققين، ومن ثم قررت المحكمة الإفراج عنه".