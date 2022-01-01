مركز أبحاث: حكومة الاحتلال ضمت الضفة حتى أصبح ما تبقى من اتفاقيات رماداً تذروه الرياح

رام الله/سما/

قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس، ان حكومة الاحتلال عملت خلال العام 2022 على ضم الضفة الغربية ضماً حقيقياً (ضم الأرض بالمستوطنين دون الفلسطينيين)، وهذا يعني اغلاقاً من طرف واحد للصراع الدائر منذ 100 عام واعتبار فلسطين بكاملها هي أرضاً إسرائيلية تتبع لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مدير المركز جمال العملة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المركز بمدينة حلحول، خلال عرضه ملخصا حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحق الفلسطيني في الأرض والسكن عام 2022، اضاف:"انحاز المجتمع الإسرائيلي انحيازاً عميقاً للأحزاب والعناصر الأكثر تطرفاً بل والأكثر حقداً على الفلسطينيين، فما أن بلغت السياسة الإسرائيلية منحدراً سحيقاً بأن يصبح مجرمون مثل "بتسلئيل سموتريتتش وايتمار بن غافير" وزراء في حكومة يقودها رجل الفساد "بنيامين نتنياهو" حتى أصبح ما تبقى من اتفاقيات مع الفلسطينيين أو تعهدات أمام العالم رماداً تذروه الرياح".

وتابع خلال المؤتمر ":فها هو "سموترتيش" يضع خطة ويمرر قانوناً في الكنيست الإسرائيلي ينص على تخصيص مليار شيكل من أجل تطوير الطرق الاستعمارية الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي مدينة القدس، على أن تُدفع هذه الموازنات من وزارة المالية الى وزارة المواصلات ثم تنفذ في الأراضي المحتلة...!!!".

وقد وثق مركز أبحاث الأراضي إعدام أكثر من 230 شاباً فلسطينياً دون سبب ودون حاجة أمنية – كما كانوا يدعون سابقاً – كما أنهم ضاعفوا من تعنتهم تجاه احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وضاعفوا من ضغوطهم على الأسرى الفلسطينيين الذين بلغ عددهم حوالي (4700) منهم (34) نساء، و (150) أطفال، و (25) كبار في السن، و (600) مرضى بأمراض خطيرة ومميتة منهم (23) مريضاً يعانون من مرض السرطان.

كما وثق مركز أبحاث الأراضي، قيام الاحتلال بهدم حوالي (950) مسكناً ومنشأة خلال عام 2022، منها (65) مسكناً هدماً ذاتياً (وهو هدم سادي). كما صدرت أوامر هدم لـ (2290) مسكناً ومنشآت أخرى.

وقد اقتلع الاحتلال وحرق وجرَّف واعتدى على حوالي (18,900) شجرة معظمها أشجار زيتون مثمر.



كما صادر الاحتلال حوالي (113,435) دونماً من أراضي الفلسطينيين لصالح توسيع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.

ودمر الاحتلال (1,100) م من الطرق الزراعية الفلسطينية، وهدم (66) بئراً من آبار تجميع مياه الأمطار، وجرف ودمّر (3707) دونماً من الأراضي المستصلحة زراعياً والأراضي الرعوية.

و أصدر الاحتلال (114) مخططاً استيطانياً على الأراضي الفلسطينية أكثر من نصفها بدأت العمل على الأرض فعلياً.

وتم انشاء وبناء حوالي (2220) وحدة سكنية للمستوطنين الذين بلغ تعدادهم 815,400 مستوطن على الأراضي الفلسطينية.

وقال العملة في نهاية عرضه للتقرير:" كل هذه الإجراءات والحقائق على الأرض تؤكد أن حكومة الاحتلال قد قررت نسف الاتفاقيات وفرض الحقائق الجديدة على الأرض مما جعل حل الدولتين مستحيلاً".