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الأغوار: مستوطنون يستولون على قطعة أرض ويقيمون عليها حضيرة أبقار

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على قطعة أرض تبلغ مساحتها ألف متر مربع، وأقاموا عليها حظيرة أبقار، غرب خلة مكحول في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن الأراضي التي أقيمت عليها الحظيرة مملوكة لمواطنين من طوباس ويزرعها أصحابها بالمحاصيل البعلية كل عام.

ويتخوف الأهالي من أن تكون هذه الحظيرة مقدمة لإنشاء بؤرة استيطانية رعوية جديدة في المنطقة، كما حدث عند إنشاء غالبية البؤر الاستيطانية الرعوية في مناطق الأغوار، والتي تبدأ عادة بحظيرة لتربية المواشي ثم تتحول إلى بؤرة تستولي على المساحات الزراعية والرعوية المحيطة بها وتغلقها بشكل كامل أمام المواطنين.

#الأغوار الشمالية #مستوطنون #خلة مكحول

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