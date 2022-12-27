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3 أسيرات يخضن إضرابا مفتوحا عن الطعام

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء ونقلاً عن محامية الهيئة حنان الخطيب، بأن كل من الاسيرة المقدسية شروق دويات(25 عاماً)، والاسيرة نورهان عواد(24 عاماً)، والأسيرة ميسون موسى(27 عاماً)، خضن اضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة أسبوع ولغاية 14/12/2022، وذلك احتجاجاً على الإجراءات القمعية واللانسانية التي تتخذها إدارة سجن الدامون بحق الاسيرات، ومن اجل انتزاع مطالبهن، في حين قمن جميع الأسيرات بإرجاع ثلاث وجبات وعدم الوقوف على العدد.

وتقول ممثلة الأسيرات مرح باكير(23 عاماً):" تم اغلاق القسم من قبل إدارة السجن ومنعونا من الاتصال بالاهل، ودخلت قوات القمع على الغرف وقامت بسحب جميع الأدوات الكهربائية حينها".

وأشارت الهيئة بأن ادارة السجن تتعمد التضييق على الأسيرات الفلسطينيات، خاصة في ظل فصل الشتاء، حيث تعج غرفهن بالرطوبة وانتشار الحشرات، والنقص بالأغطية والملابس الشتوية كما وتشتكي الأسيرات من سوء الطعام كماً ونوعاً، ومن حالات الإهمال الطبي وسوء المتابعة، وانعدام الفحص المخبري، وغياب الطواقم الطبية المختصة بالأمراض النسائية.

يشار إلى أنّ الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتقال 31 أسيرة متواجدات في سجن "الدامون".

#هيئة شؤون الأسرى #أسيرات

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