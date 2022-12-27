الإحصاء: تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.17% الشهر الماضي

رام الله / سما /

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر أسعار المنتجين (أسعار السلع باب المصنع) في فلسطين، مدفوعا خصوصا بانخفاض أسعار الخضراوات واللحوم.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 1.17% خلال شهر تشرين الثاني 2022 مقارنة مع شهر تشرين الأول السابقله، وبلغ الرقم القياسي العام 106.42 خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة ﺒ 107.68 خلال شهر تشرين أول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي، خلال الشهر، انخفاضاً بنسبة 1.27%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 106.21 خلال شهر تشرين الثاني مقارنة ﺒ 107.58 خلال شهر تشرين الأول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.25%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.34 خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بـ 108.61 خلال شهر تشرين أول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

ضمن الأنشطة الرئيسية، سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 5.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة (الخضراوات) بنسبة 10.28%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة (الفواكه) انخفاضاً بنسبة 5.39%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني (اللحوم والبيض) انخفاضاً بنسبة 0.52

في المقابل، سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 3.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.45%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 1.13%، خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بشهر تشرين أول 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.37%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 2.98%، وصناعة المشروبات بنسبة 1.91%، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 1.46%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.13%، وصناعة الملابس بنسبة 0.57%، رغم انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بنسبة 4.56%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.61%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 1.10%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.70%.