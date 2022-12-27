مروان خوري عن انتقادات زواجه من مسلمة: الحب ماعندوش دين

وكالات / سما /

رد الفنان اللبناني مروان خوري على الانتقادات التي وجهت له بعد زواجه من مسلمه بينما ينتمي للديانة المسيحية.

وخلال مقابلة عبر شاشة mtv في أول ظهور له بعد الزواج قال مروان خوري إنه لم يفكر مطلقا بهذه الطريقة بل إنه يتعامل بفنه مع الجميع وبشكل إنساني بعيدا عن الديانة على الرغم من انتمائه الذي يفتخر به، مضيفا " الحب ليس له دين".

وكشف مروان خوري سبب تأخره في خطوة الزواج لافتا إلى أنه قرر القيام بها لرغبته في ذلك وأنه مهما للغاية في ذلك الوقت.

وكان مروان خوري قد احتفل بعقد قرانه على ندى رمال في قبرص في سرية تامة.

وحرص مروان خوري على إخفاء تفاصيل عقد القران بعيدا عن الإعلام والجمهور، حيث سافر من الكويت إلى بيروت ليأخذ عروسه ويتجها إلى قبرص حيث يعقدا القران وفقا لما ورد في موقع ET بالعربي.

وكان مروان خوري قد انفصل عن خطيبته ندى الرمال مؤخرا بعد عام ونصف على ارتباطهما، إلا أنهما عادا للارتباط من جديد.

وكان مروان خوري قد أعلن أنه يعيش قصة حب مختلفة خلال تصريحاته في برنامج "لهون وبس".

حكى مروان خوري خلال البرنامج أنه يعيش قصة حب مع فتاة من "غير دين"، وأنه سيتزوج مدنيا، وأكد مروان خوري أنه شخص مسيحي مؤمن، لكنه لا يدخل في التفاصيل الدينية، وعندما سيتزوج سيكون مدنيا، وفكرة أن حبيبته "من غير دين" متناسب مع شخصيته لأنه في النهاية يهمه الإنسان، وفي النهاية في لبنان على الجميع أن يكون متداخل بكل الطوائف.