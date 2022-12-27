  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مروان خوري عن انتقادات زواجه من مسلمة: الحب ماعندوش دين

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مروان خوري عن انتقادات زواجه من مسلمة: الحب ماعندوش دين



وكالات / سما /

رد الفنان اللبناني مروان خوري على الانتقادات التي وجهت له بعد زواجه من مسلمه بينما ينتمي للديانة المسيحية.

وخلال مقابلة عبر شاشة mtv في أول ظهور له بعد الزواج قال مروان خوري إنه لم يفكر مطلقا بهذه الطريقة بل إنه يتعامل بفنه مع الجميع وبشكل إنساني بعيدا عن الديانة على الرغم من انتمائه الذي يفتخر به، مضيفا " الحب ليس له دين".

وكشف مروان خوري سبب تأخره في خطوة الزواج لافتا إلى أنه قرر القيام بها لرغبته في ذلك وأنه مهما للغاية في ذلك الوقت.

وكان مروان خوري قد احتفل بعقد قرانه على ندى رمال في قبرص في سرية تامة.

وحرص مروان خوري على إخفاء تفاصيل عقد القران بعيدا عن الإعلام والجمهور، حيث سافر من الكويت إلى بيروت ليأخذ عروسه ويتجها إلى قبرص حيث يعقدا القران وفقا لما ورد في موقع ET بالعربي.

وكان مروان خوري قد انفصل عن خطيبته ندى الرمال مؤخرا بعد عام ونصف على ارتباطهما، إلا أنهما عادا للارتباط من جديد.

وكان مروان خوري قد أعلن أنه يعيش قصة حب مختلفة خلال تصريحاته في برنامج "لهون وبس".

حكى مروان خوري خلال البرنامج أنه يعيش قصة حب مع فتاة من "غير دين"، وأنه سيتزوج مدنيا، وأكد مروان خوري أنه شخص مسيحي مؤمن، لكنه لا يدخل في التفاصيل الدينية، وعندما سيتزوج سيكون مدنيا، وفكرة أن حبيبته "من غير دين" متناسب مع شخصيته لأنه في النهاية يهمه الإنسان، وفي النهاية في لبنان على الجميع أن يكون متداخل بكل الطوائف.

#مروان خوري

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: للسنوار والضيف.. هذا ما سيؤدي إلى تصعيد فوري في قطاع غزة

جيروزاليم بوست: تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.. حماس ترد

هل تعتمد "الأونروا" يوم السبت إجازة في مدراسها بغزة؟

استياء إسرائيلي من اقتراح "الشورى العماني": صفعة لنتنياهو

تفاصيل جديدة حول منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

وفاة عامل من غزة قرب عكا

فيديو: مشاهد جديدة للحظة وضع العبوات الناسفة في عملية التفجير بالقدس

الأخبار الرئيسية

حكومة

ضمنهما الاستيطان ومنفذي العمليات .. الكشف عن بنود الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية

image_processing20221228-291924-eslwgm

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول منفذ عملية القدس المزدوجة

غرفة

"الغرفة المشتركة" تنفذ مناورة "الركن الشديد 3"

2022-12-27_15-56-08_433620

هل تحتاج السعوديّة إلى التطبيع مع إسرائيل؟.. إعلام إسرائيلي يُجيب!

بقق-608x405

صحيفة: "لقاءات فلسطينية أردنية مصرية" لترتيب الأوضاع بعد رحيل الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم