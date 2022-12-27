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انتحار ممثلة هندية في غرفة مكياج نجم شهير.. والسلطات تعتقله

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتحار ممثلة هندية في غرفة مكياج نجم شهير.. والسلطات تعتقله



وكالات / سما /

في خبر صدم الوسط الفني في بوليوود، توفيت النجمة الهندية الشابة تونيشا شارما عن عمر يناهز الـ 20 عاماً في موقع تصوير مسلسلها الجديد "علي بابا" في منطقة بالغار بولاية ماهاراشترا.

وفي التفاصيل تم العثور على النجمة البوليوودية جثة هامدة في غرفة مكياج نجم شهير يشاركها في المسلسل، يوم السبت .

كما تشير التقارير الأولية إلى أن تونيشا شارما أنهت حياتها بشنق نفسها، ليتم نقلها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء أنها توفيت، بحسب وكالة الأخبار ANI.

ووصلت الشرطة إلى موقع التصوير لإجراء مزيد من التحقيقات، التي خلصت إلى أن تونيشا كانت في غرفة مكياج النجم شيزان محمد خان.

وعندما عاد شيزان بعد التصوير، وجد الغرفة مقفلة. وحينما لم تفتح الفتاة الشابة الباب رغم النداءات المتكررة، ليتم كسر الباب ونقلها للمستشفى ليعلن عن وفاتها هناك.

هذا وقد ألقت الشرطة القبض على شيزان محمد خان، النجم الشريك للممثلة، بعد أن رفعت والدتها ضده دعوى تحريض على الانتحار، حيث ظهر شيزان وتونيشا أمام بعضهما البعض في المسلسل التلفزيوني Ali Baba: Dastaan-E-Kabul.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب الانتحار ما زال مجهولاً.

صورة وعبارة عن الشغف.. قبل الرحيل

وكانت شارما قد نشرت صورة لها عبر حسابها في "إنستغرام"، مرفقة بعبارة "أولئك الذين يدفعهم شغفهم لا يتوقفون"، وذلك قبل وقت قصير من رحيلها عن الحياة، ما أثار صدمة بين محبيها.

يذكر أن تونيشا بدأت مشوارها الفني القصير منذ الطفولة وشاركت الشاشة مع نجوم مثل كاترينا كيف وفيديا بالان.

وكانت وجهاً مشهوراً على التلفزيون أيضاً، والممثلة تونيشا شارما معروفة بأدوارها في مسلسلات Chakravartin Ashoka Samrat، Bharat Ka Veer Putra - Maharana Pratap، وأعمال تلفزيونية أخرى.

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