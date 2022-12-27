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10 علامات على الإصابة بقصور القلب

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 علامات على الإصابة بقصور القلب



وكالات / سما /

عرّفت مؤسسة القلب الألمانية مرض قصور القلب بأنه تراجع قدرة القلب على ضخ الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة.

وأوضحت المؤسسة أن قصور القلب له أسباب عدة، تتمثل في ارتفاع ضغط الدم، الذي لم يتم علاجه بشكل كاف، وأمراض القلب، مثل وجود عيب خلقي في القلب والتهاب عضلة القلب وأمراض القلب التاجية، بالإضافة إلى شرب الخمر وتعاطي المخدرات.

وأضافت المؤسسة أن أعراض الإصابة بقصور القلب تشمل ما يلي:

ضيق في التنفس
آلام في منطقة الصدر
عدم انتظام ضربات القلب
احتباس الماء في الساقين
تراجع القدرة على بذل المجهود والتعب السريع
السعال الليلي
فقدان الشهية
فقدان الوزن المفاجئ
نوبات دوار
زيادة معدلات التبول

وشددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذ الأعراض، محذرة من أن قصور القلب في المراحل المتقدمة قد يهدد حياة المريض.

وعلى الرغم من أن قصور القلب غير قابل للشفاء، فإنه يمكن علاجه جيدا في حال تشخيصه مبكرا؛ إذ يهدف العلاج إلى تخفيف العبء الواقع على القلب عن طريق الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، والأدوية المدرة للبول، وكذلك الأدوية التي تساعد على ضبط نظم القلب.

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