10 مكونات موجودة في منازلكم تقضي على القشرة

وكالات / سما /

تنتج القشرة عن جفاف في فروة الرأس أو عن مشاكل جلدية منها التهاب الجلد الدهني، أو الإكزيما، أو داء الصدفيّة، أو حتى نوع من الفطريات يحمل اسم "مالاسيزيا".

أما علاجها فيعتمد في معظم الأحيان على أنواع محدّدة من الشامبو تحتوي في تركيبتها على الزنك، قطران الفحم، أو كبريتيد السيلينيوم ولكن هناك أيضاً علاجات طبيعيّة وسهلة أثبتت فعاليتها في القضاء على هذه المشكلة التجميلية المنتشرة بين النساء والرجال. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي:

1- الأسبيرين

تحتوي حبيبات الأسبيرين على حمض الساليسيليك، وهو المادة نفسها التي نجدها في بعض أنواع الشامبو المُضاد للقشرة. للاستفادة من خصائصها في هذا المجال، يتمّ سحق حبتين من الأسبيرين ثمّ خلطها بكميّة الشامبو التي تستعملونها عادةً لغسل الشعر. يُفضّل ترك الخليط على الشعر لمدة دقيقتين قبل شطفه، ويمكن تكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعياً.

2- زيت شجرة الشاي الأساسي

أظهرت دراسة أميركيّة أن استعمال شامبو يحتوي في تركيبته على نسبة 5 بالمئة فقط من زيت شجرة الشاي الأساسي ممكن أن يحدّ من ظهور القشرة. ويمكن الاستعاضة عن هذا الشامبو في حال عدم وجوده بإضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي إلى عبوة الشامبو التي تستعملونها، وستلاحظون فعاليّة هذا المكوّن في القضاء على القشرة.

3- صودا الخبز

يتمتع هذا المكوّن بفعاليةكبيرة في علاج الحكّة المرافقة لظهور قشرة الرأس. يكفي ترطيب الشعر ثم فرك فروة الرأس بحفنة من صودا الخبز وشطف الشعر بعدها دون غسله بالشامبو. يعمل صودا الخبز على علاج الفطريات المُسبّبة للقشرة. يُنصح باعتماد هذا العلاج مرتين أسبوعياً وعلى عدة أسابيع مُتتالية للتخلّص من القشرة كما أنه يُساهم في ترطيب فروة الرأس وتنعيم الشعر.

4- خل التفاح

يتميّز خل التفاح بفعاليته في مجال القضاء على القشرة، وتعود فائدته في هذا المجال إلى حموضته التي تُغيّر نسبة حموضة فروة الرأس مما يحول دون تطوّر حالة القشرة. لتحضير محلول الخل يكفي وضع مقدار ربع فنجان من خل التفاح مع الكميّة نفسها من الماء في عبوة رذّاذة ورشّ الخليط على فروة الرأس قبل لفّ الشعر بمنشفة لمدة تتراوح بين 15 دقيقة وساعة من الوقت ثم غسل الشعر كالعادة. يُنصح بتكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعياً.

5- زيت جوز الهند

أثبت زيت جوز الهند فعاليته في مجال علاج القشرة، بالإضافة إلى تركه على الشعر رائحة جميلة ومنعشة. يكفي تدليك فروة الرأس بكمية تتراوح بين 3و5 ملاعق كبيرة من هذا الزيت وتركه لمدة ساعة قبل شطفه ثم غسل الشعر كالعادة بالشامبو. يمكن أيضاً الاستعانة بشامبو يحتوي بتركيبته على هذا الزيت.

6- عصير الليمون

يتمتع عصير الليمون بفعالية مماثلة لفعالية خل التفاح في مجال علاج القشرة، إذ تُساعد حموضة الليمون على إعادة التوازن إلى نسبة حموضة البشرة وهي تقي من ظهور القشرة. يكفي تدليك فروة الرأس بملعقتين كبيرتين من عصير الليمون قبل شطفها جيداً. يمكن تكرار هذه الخطوة بشكل يومي حتى زوال القشرة.

7- الملح

يتمتع الملح بمفعول كاشط مما يجعله فعّالاً في علاج القشرة، يُنصح باستعماله لتدليك فروة الرأس قبل الشامبو مباشرةً. يكفي رشّ الملح على الرأس ثم تدليك فروته لبضع دقائق لإزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها قبل غسل الشعر بالشامبو كالعادة.

8- الألويفيرا

يُساعد جل الألويفيرا الطبيعي في الحدّ من الحكّة المرافقة للقشرة في حال تدليكه على فروة الرأس، وذلك بفضل تأثيره المنعش. يُنصح بتطبيقه على الرأس لبضع دقائق قبل غسله بالشامبو وتكرار هذه الخطوة حتى تحسّن حالة فروة الرأس.

9- الثوم

يتميّز الثوم بمفعول مضاد للفطريات المُسبّبة للقشرة. يكفي هرس بضع فصوص من الثوم قبل خلطها بالعسل وفركها على فروة الرأس. يُساهم العسل بهذه الحالة في الحدّ من الرائحة القويّة التي يمكن أن يتركها الثوم على الشعر.

10- زيت الزيتون

يندرج زيت الزيتون ضمن العلاجات الفعّالة المُضادة للقشرة. يكفي تدليك فروة الرأس بحوالي 10 قطرات من زيت الزيتون وتركه على الشعر لليلة كاملة بعد تغليف الشعر بقبعة حمّام بلاستيكيّة. أما في صباح اليوم التالي فيمكن غسل الشعر كالمعتاد، ومن الأفضل في هذه الحالة استعمال شامبو غني بخلاصة زيت الزيتون. يمكن اعتماد هذا العلاج مرة كل أسبوع أو أسبوعين حتى تحسّن حالة القشرة.