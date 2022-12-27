الاحتلال يُعيد فتح عبارات المياه شرق المحافظة الوسطى

غزة / سما /

فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي عبارات تصريف مياه الأمطار شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة مرة أخرى لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن فتح العبارات من قبل الاحتلال أدى لغرق عدد من المنازل والمناطق الزراعية غرب منطقة الوادي.

من جهته، أكد رئيس بلدية الزوايدة سامي أبو محيسن، أن الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية بفتح السدود وعبارات المياه.

وأوضح أبو محيسن أن الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية في وسط القطاع بفتح السدود وفتح عبّارات المياه والصرف الصحي مما تسبب في غرق الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل وتجمع المياه بكميات كبيرة في شارع صلاح الدين.