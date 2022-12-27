ممثلا فلسطين يودعان البطولة العربية لتنس الطاولة

القاهرة / سما /

اختتم فريقا شباب خانيونس والمجمع الإسلامي مشاركتهما في البطولة العربية لكرة الطاولة 33 المقامة في مصر بعدما خسر الفريقان المباراة الختامية في الدور الأول.

وخسر شباب خانيونس في مباراته الثالثة أمام الفحيحل الكويتي (2-3)، أما المجمع الإسلامي فتلقى الخسارة أمام الزمالك المصري (0-3).

وضمن منافسات الرجال في البطولة يشارك في البطولة 20 نادياً قُسمت على 5 مجموعات صعد أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني فيما ودع ممثلا فلسطين من الدور الأول بعدما حققا الفوز في مباراة واحدة وخسرا مباراتين لكل منهما.

وكان المجمع الإسلامي افتتح مشاركته بفوز على فريق البرقان الكويتي، بينما خسر شباب خانيونس أمام الأهلي المصري “بطل العرب”.

وفي المباراة الثانية حقق شباب خانيونس الفوز على الأهلي السوداني، بينما خسر المجمع الإسلامي أمام جمعية شباب الخروب الجزائري.