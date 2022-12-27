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اتحاد الكرة يفرض عقوبات مشددة ويوقف 3 لاعبين

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يفرض عقوبات مشددة ويوقف 3 لاعبين



غزة / سما /

كشفت مصادر صحفية أن اتحاد كرة القدم فرض عقوبات مشدّدة على نادي نماء عقب مباراة الفريق أمام خدمات خان يونس وما صاحبها من أحداث مؤسفة، وتمثلت بإيقاف ثلاثة لاعبين ونقل مباراة بيتية مع انتهاء الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى.

وأكدت المصادر أن اتحاد الكرة قرر إيقاف اللاعب عبد الله أبو شمالة من نماء وأحمد أبو شباب وأحمد عاشور لاعبا خدمات خان يونس 4 مباريات بالإضافة لعقوبة الطرد.

وفرض الاتحاد عقوبات مغلظة على ثلاثة إداريين من نماء بالإيقاف سنة ميلادية وهم يعقوب البرش وعيسى عنان البرش وماهر غنيم، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 1800 دينار أردني.

وقرّر الاتحاد نقل مباراة بيتية لفريق بيت حانون الأهلي عقب ما جرى في مباراة الفريق أمام خدمات البريج.

#اتحاد الكرة #عقوبات

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