سيرجي روبيرتو : أريد تمديد عقدي مع برشلونة وتشافي يريدني معه

أكد سيرجي روبيرتو لاعب فريق برشلونة الإسباني على رغبته الشديدة في تمديد عقده مع البرسا، مشيراً إلى أن تشافي مدرب البرسا الحالي قد أخبره بالفعل أنه يريد استمراره.

ويعد سيرجي روبيرتو صاحب 30 عاماً أحد خريجي أكاديمية برشلونة حيث صعد للفريق الأول للمرة الأولى في بداية موسم 2013 – 2014.

وسينتهي عقد الدولي الإسباني سيرجي روبيرتو مع فريق برشلونة الصيف المقبل، ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر مجاناً في شهر يناير حال عدم توصله لاتفاق مع النادي الكتالوني.

وبالرغم من عدم بدء النادي في التفاوض مع سيرجي روبيرتو، إلا أن اللاعب يثق في حدوث ذلك خاصةً بعد حديثه مع تشافي الذي أكد فيه على رغبته في استمراره وتجديد عقده.

وتحدث سيرجي روبيرتو حسب “راك1” قائلاً “أريد حقاً تمديد عقدي مع برشلونة، وهذا هو أولويتي”.

وأضاف “نحن لسنا في مفاوضات مع النادي بعد، ولكن أتمنى حدوث ذلك قريباً”.

وتابع “لقد أخبرني تشافي بالفعل أنه يريدني أن أبقى واستمر هنا”.