شروط مبابي الـ3 للبقاء في صفوف سان جيرمان

وكالات / سما /

وضع النجم الفرنسي “كيليان مبابي” ثلاثة شروط لناديه الحالي “باريس سان جيرمان”، من أجل البقاء في صفوفه وعدم الرحيل هذا الصيف عنه، أو مجانًا في عام 2024.

وقد شملت تلك الشروط طلبات وُصفت بـ”التعجيزية”، في الوقت الذي عبّر فيه “مبابي” سابقاً عن رغبته المُلحّة في مغادرة جدران النادي الباريسي منذ قدومه في 2017 بصفقة انتقال بلغت 180 مليون يورو.

وكشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، عن طرح النجم الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة شروط، مبكراً، على طاولة المفاوضات مع إدارة نادي باريس سان جيرمان، من أجل البقاء لاعباً في صفوفه حتى انتهاء عقده في 2024.

الشرط الأول هو استقدام قدوة مبابي منذ صغره، ونجم كرة القدم الفرنسية السابق، “زين الدين زيدان“، من أجل تدريب النادي الباريسي في مكان المدرب الحالي “كريستوف غالتييه”.

تعلّق المطلب أو الشرط الثاني لـ كيليان مبابي بطرد زميله في النادي الباريسي، راقص السامبا الأرجنتيني “نيمار جونيور دا سيلفا”، المعروف اختصاراً باسم نيمار، وسط تقارير صحفية تتحدث منذ أشهر عن تعكّر علاقة الطرفين الذين عُرف عنهما التنافس الكبير داخل المستيطل الأخضر، بينما يلعبان لصالح النادي الباريسي.

أما الشرط الثالث، فهو يتعلق أساساً بتوقيع نادي باريس سان جيرمان مع لاعب جديد في خطة مهاجم، بعد فشل إدارة النادي في التعاقد مع البولندي “روبرت ليفاندوفسكي”، وقد اقترح مبابي، نجم نادي توتنهام الإنجليزي “هوتسبير هاري كين”.

إلى ذلك، تقول الصحيفة الإسبانية، إن الفرنسي الأسمر الذي خسر قبل أيام نهائي كأس العالم أمام المنتخب الأرجنتيني رغم تسجيله ثلاثية تاريخية، “يشعر اليوم بخيانة إدارة نادي باريس سان جيرمان له”.

حيث أثارت الوعود الرياضية التي لم يتمّ الوفاء بها من قبل باريس سان جيرمان، مثل: رحيل نيمار، والتوقيع مع ليفاندوفسكي، حفيظةَ مبابي وعائلته، الذي شعر بالخيانة من الخليفي، نقلاً عن ذات المصدر.

يشار إلى أنّ لجوء الفرنسي كيليان مبابي، إلى طرح شروطه على إدارة النادي، تقول الصحيفة الإسبانية، يأتي بعد محاولاته السابقة الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، لكنه فضّل في المقابل، تجديد عقده.

حتى أنه في أكتوبر الماضي، كشف مقربون من كيليان أنّ بقاءه مع النادي الباريسي أصبح مسألة وقت لا أكثر، وأنه قد عزم بالفعل على مغادرة باريس مباشرة بعد كأس العالم في ميركاتو، يناير/جانفي القادم.

جدير بالذكر، أنّ نادي ريال مدريد الإسباني كان قد عبّر مؤخراً في تصريحات نقلها مقربون من إدارة النادي إلى الصحف المحلية، عن رغبة “فلورونتينو بيريز”، رئيس النادي الملكي، التوقيع مع مبابي حتى أنه رصد لأجل ذلك ما يقرب من مليار يورو.

إلى ذلك، فقد حاول باريس سان جيرمان الصيف الماضي، لإرضاء مبابي، بيعَ البرازيلي نيمار، لكن لم يرغب أي نادٍ في تحمّل راتبه البالغ نحو 30 مليوناً صافٍ سنويًا.

وسيكون توقيع هاري كين، الذي ينتهي عقده في عام 2024، أكثر جدوًى هذا الصيف من أي وقت مضى، على الرغم من أنه ليس رخيصًا.

بينما سيتوقف وصول زيدان المحتمل إلى دكّة باريس سان جيرمان، والذي بالمناسبة كان قريبًا جدًا قبل عام، مرة أخرى على القرار الذي سيتخذه ديشان بالاستمرار من عدمه في قيادة المنتخب الفرنسي.