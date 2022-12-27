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مانشستر يونايتد يكتسح نوتينجهام في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يكتسح نوتينجهام في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر يونايتد من الفوز على نوتينجهام فورست بثلاثة أهدافٍ دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي المُمتاز.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد قد بدأ عن طريق النجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد في الدقيقة 19 بعد لمسة فنية راقية داخل منطقة الجزاء.

ونجح الفرنسي الدولي أنتوني مارسيال في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22، وذلك بعد أن توج مجهوداً رائعاً من الفريق، وذلك بعد استخلاص الكرة من المُنافس بالقرب من منطقة جزاء اليونايتد.

وذهبت الكرة فيما بعد لراشفورد الذي انطلق قبل أن يهديها لزميله مارسيال فسجلها هدفاً بعد تسديدة خادعة لحارس نوتينجهام هينيسي.

وحاول لاعب نوتينجهام تقليص الفارق على أقل تقدير دون أن ينجحوا، وكاد برونو فيرنانديز أن يُسجل أجمل أهداف الموسم بعد تسديدة بعيدة خادعة، ولكن كرته ابتعدت قليلاً عن عارضة المرمى.

وفي الدقيقة 87 نجح كاسيميرو في صناعة هدف برازيلي 100% حينما أهدى مُواطنه فريد فرصةً على طبقٍ من ذهب أمام المرمى فسجلها باقتدارٍ.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 29 يحتل بهم الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة رقم 13 في المركز قبل الأخير.

وسيلعب مانشستر يونايتد في المُباراة المُقبلة بالدوري الإنجليزي ضد وولفرهامبتون يوم السبت المُقبل على أرض ملعب مولينيو، فيما سيلعب نوتينجهام على أرضه مع تشيلسي يوم الأحد.

#مانشستر يونايتد #نوتينجهام #الدوري الإنجليزي

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