شكوك حول استمرار ميندي في ريال مدريد

تحوم الشكوك حول استمرار الفرنسي فيرلان ميندي مع ناديه، ريال مدريد الإسباني، في الموسم المقبل، حسب المعلومات الواردة من يومية ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار مدريد أن استمرار ميندي في الريال غير مضمون، في ظل تراجع أسهم اللاعب داخل تشكيلة الفريق الأبيض الأساسية، بخلاف تردي علاقة وكيل أعماله بالنادي.

ولا يشعر وكيل ميندي بالراحة في التعامل مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الملكي، وتحرك وطلب حصول اللاعب على راتب أعلى من راتبه، بعد أشهر قليلة من وصوله لسانتياجو بيرنابيو، وهو الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى إدارة الميرينجي برئاسة فلورنتينو بيريز.

ولم يحرك ريال مدريد ساكناً لتجديد عقد ميندي، الذي يصل لخط النهاية في غضون عامين ونصف، وبالتحديد في يونيو 2025، ويشير هذا الأمر إلى عدم وجود اتفاق بين الإدارة، وكيل اللاعب، وميندي نفسه، على الراتب الذي يجب أن يتقاضاها فيرلان كلاعب في صفوف اللوس بلانكوس.

وتفتح المعطيات السابقة الباب على مصراعيه أمام إمكانية خروج ميندي من عباءة اللوس بلانكوس في نهاية الموسم الجاري، مع العلم أن ظهير أيسر الريال تبلغ قيمته في سوق اللاعبين بالوقت الراهن نحو 40 مليون يورو.