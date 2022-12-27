  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت أحرونوت":

وزير القضاء المنتهية ولايته: اعداد قوائم سوداء أمر مخزي وخطير 
بعد إقرار قانون درعي: المواجهة بين الحكومة الجديدة والمحكمة العليا 
11 قاضيا سيبحثون في الالتماسات ضد قانون درعي 
في الائتلاف الحكومي يهددون في حال قبلت المحكمة طلب منع تعيين درعي وزيرا بإقرار قوانين تقلص صلاحيات المحكمة العليا 
اليوم سيقر قانون بن غبير الذي سيسيطر بموجبه على جهاز الشرطة بالكامل
سيما كدمون: الحكومة الجديدة الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل والمسؤول عن ذلك نتنياهو وكبار المسؤولين في الليكود
عشرات القضاة السابقين يحتجون على قانون التغلب  
سموتريش يريد ابعاد رئيس أركان الجيش لمدة 10 سنوات عن الحياة السياسية بدل 3 سنوات كما ينص القانون والسبب ان كوخافي حذر نتنياهو من تعيينه في وزارة الأمن 
اعتقال الصحفي يسرائيل بيري لأنه وصف فلسطينيا بالبطل 

* "معاريف": 

تعيين امير اوحنا (وهو مثلي الجنس) رئيسا للكنيست 
المحكمة العليا ستبحث الأسبوع القادم في الالتماسات ضد قانون درعي 
طهران: إذا هوجمنا سنزيل تل ابيب 
مقتل الشاب خالد عجلة ( 35 عاما) من غزة سقط في مفرمة للحوم في منطقة عكا 

* "هآرتس": 

الكاتب دافيد جروسمان: لن تكون هناك طريق للعودة من الفوضى التي خلقها نتنياهو
المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو بعدم إعادة مبلغ 270 ألف دولار لابن عمه حصل عليها خلافا للقانون 
درعي سيبلغ المحكمة العليا عن ميزان الرعب السياسي إذا لم يعين وزيرا 
يوسي فرتر: نتنياهو لم يهان من قبل كما يهان الآن لأنه ضعيف وخائف ولا يستطيع مواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي 

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: للسنوار والضيف.. هذا ما سيؤدي إلى تصعيد فوري في قطاع غزة

جيروزاليم بوست: تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.. حماس ترد

هل تعتمد "الأونروا" يوم السبت إجازة في مدراسها بغزة؟

استياء إسرائيلي من اقتراح "الشورى العماني": صفعة لنتنياهو

تفاصيل جديدة حول منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

وفاة عامل من غزة قرب عكا

فيديو: مشاهد جديدة للحظة وضع العبوات الناسفة في عملية التفجير بالقدس

الأخبار الرئيسية

حكومة

ضمنهما الاستيطان ومنفذي العمليات .. الكشف عن بنود الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية

image_processing20221228-291924-eslwgm

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول منفذ عملية القدس المزدوجة

غرفة

"الغرفة المشتركة" تنفذ مناورة "الركن الشديد 3"

2022-12-27_15-56-08_433620

هل تحتاج السعوديّة إلى التطبيع مع إسرائيل؟.. إعلام إسرائيلي يُجيب!

بقق-608x405

صحيفة: "لقاءات فلسطينية أردنية مصرية" لترتيب الأوضاع بعد رحيل الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم