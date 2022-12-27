رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت أحرونوت":

وزير القضاء المنتهية ولايته: اعداد قوائم سوداء أمر مخزي وخطير

بعد إقرار قانون درعي: المواجهة بين الحكومة الجديدة والمحكمة العليا

11 قاضيا سيبحثون في الالتماسات ضد قانون درعي

في الائتلاف الحكومي يهددون في حال قبلت المحكمة طلب منع تعيين درعي وزيرا بإقرار قوانين تقلص صلاحيات المحكمة العليا

اليوم سيقر قانون بن غبير الذي سيسيطر بموجبه على جهاز الشرطة بالكامل

سيما كدمون: الحكومة الجديدة الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل والمسؤول عن ذلك نتنياهو وكبار المسؤولين في الليكود

عشرات القضاة السابقين يحتجون على قانون التغلب

سموتريش يريد ابعاد رئيس أركان الجيش لمدة 10 سنوات عن الحياة السياسية بدل 3 سنوات كما ينص القانون والسبب ان كوخافي حذر نتنياهو من تعيينه في وزارة الأمن

اعتقال الصحفي يسرائيل بيري لأنه وصف فلسطينيا بالبطل

* "معاريف":

تعيين امير اوحنا (وهو مثلي الجنس) رئيسا للكنيست

المحكمة العليا ستبحث الأسبوع القادم في الالتماسات ضد قانون درعي

طهران: إذا هوجمنا سنزيل تل ابيب

مقتل الشاب خالد عجلة ( 35 عاما) من غزة سقط في مفرمة للحوم في منطقة عكا

* "هآرتس":

الكاتب دافيد جروسمان: لن تكون هناك طريق للعودة من الفوضى التي خلقها نتنياهو

المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو بعدم إعادة مبلغ 270 ألف دولار لابن عمه حصل عليها خلافا للقانون

درعي سيبلغ المحكمة العليا عن ميزان الرعب السياسي إذا لم يعين وزيرا

يوسي فرتر: نتنياهو لم يهان من قبل كما يهان الآن لأنه ضعيف وخائف ولا يستطيع مواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي