تمهيدا للاستيلاء عليها: مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار

الأغوار / سما /

شرع مستوطنون، اليوم الأربعاء، بتسييج أراضٍ في خربة سمرة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المستوطنين شرعوا بتسييج أراض مملوكة للمواطنين بالطابو إلى الشمال من خربة سمرة، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وكان المستوطنون قد سيجوا، يوم أمس الثلاثاء، أرضا رعوية قرب مستوطنة "شيدموت ميخولا"، شرق خربة الفارسية.

يذكر أن المستوطنين ينتهجون سياسة الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الأغوار بطرق عدة، حيث استولوا على آلاف الدونمات الرعوية والزراعية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية خلال السنوات الماضية، عبر طرق مختلفة، ومنها تسييج تلك الأراضي، وجعلها مناطق تابعة للمستوطنات القريبة، أو إقامة بؤر استيطانية جديدة فيها.

وفي سياق متصل، اقتحمت سلطات الاحتلال منطقة ذراع عواد (المكسر) في الأغوار، وأجرت أعمال بحث عن فتحات مياه في المنطقة، بهدف إغلاقها.

وتعد الأغوار الشمالية واحدة من أكبر الأحواض المائية في فلسطين، وهذا سبب أساسي في جعل تلك المناطق تزخر بالزراعة المروية، ما جعلها مطمعا للاحتلال ومستوطنيه.