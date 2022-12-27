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الأسرى: قرار تحديد 30 يوما للمعتقل الاداري تهدف لتشديد الخناق على الأسرى

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة اليوم الاربعاء 28/12/2022 ، ان القرار الصادر عن الاحتلال بتحديد مدة 30 يومًا فقط للمعتقل الإداري لتقديم الإستئناف على اعتقاله يأتي إكمالاً لقائمة طويلة من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها وهدفها تشديد الخناق على الأسرى والتضييق على حقوقهم القانونية والإنسانية.

وبينت ان أعداد الأسرى الإداريين داخل السجون سجلت قفزة كبيرة خلال العام 2022، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 850 معتقلًا، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 100% عما كانت عليه في أواخر العام 2021 حيث كانت أعداهم نحو 450 معتقلًا.

#هيئة الأسرى #الاعتقال الاداري

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