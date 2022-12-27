رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر إصابة 11 مواطنا على حاجز قلنديا العسكري، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، "مسيرة الخلود" المطالبة باسترداد جثامين الشهداء.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- "مسيرة الخلود" تنطلق من مخيم الأمعري مطالبة باسترداد جثامين الشهداء و11 إصابة عقب قمع الاحتلال لها على حاجز قلنديا

- مستوطنون يستولون على أراض في سلوان والأغوار الشمالية

- الأسير الزبيدي يقدم طلبا مستعجلا للتبرع بنخاعه العظمي للأسير المريض وليد دقة

- الرجوب يطلع سفير جنوب أفريقيا على آخر المستجدات

- "فتح" تنعى كريمة القائد الشهيد سعد صايل "أبو الوليد"

- اعتقال صحفي إسرائيلي لوصفه فلسطينيا بالبطل

- قادة المنظمات الأميركية اليهودية يحذرون من شرخ مع إسرائيل

- الأزمات المناخية والنووية تثير مخاوف من قرب نهاية العالم

* "الأيام":

- قمع مسيرة تطالب باسترداد جثامين الشهداء وإصابات في الخليل وبيت أمر

- اشتية: التهديدات الإسرائيلية لن تخيفنا ونجحنا في مواجهة الأزمات المالية

- مجلس أوقاف القدس: استفزازات الاحتلال لا تتوقف عند عسكرة ساحات الأقصى

- مستوطنون يسيجون مئات الدونمات في الأغوار الشمالية

- الاحتلال يعلن إطلاق تسويق عين سلوان كأثر يهودي!

- جمعية استيطانية تستولي على أرض لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان

- 78 قاضياً إسرائيلياً متقاعداً يحذرون من تشريعات تحالف نتنياهو

- "الكنيست" يمرر تعديل قوانين تلبية لشروط درعي وسموتريتش وبن غفير

* "القدس":

- "مسيرة الخلود" تعم الضفة والقطاع والاحتلال يقمع المشاركين على حاجز قلنديا

- الاستيلاء على 8 دونمات تعود لبطريركية الروم الارثوذكس في سلوان

- مجلس الوزراء يقرر إطلاق مسابقة تصميم النصب التذكاري للنكبة وإنشاء هيئة للسينما

- الزبيدي يقرر التبرع بنخاعه الشوكي للأسير دقة

- الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش

- اعتقال صحفي إسرائيلي لوصفه فلسطينيا بالبطل

- مشروع استيطاني ضخم غرب القدس القديمة

- العليا الإسرائيلية ترفض طلب الحكومة إرجاء القرار بشأن إخلاء بؤرة "حوميش"