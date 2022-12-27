الطقس : أجواء باردة جدًا صباحًا

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود أجواءٌ باردة جدًا في ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، فيما تهبّ رياح شرقية نشطة.

أما مساءً، فيعود الجو للبرودة الشديدة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمنطق السهلية المكشوفة والمناطق الشرقية.

ويوم غدٍ الخميس، يبقى الجو اليوم مستقراً ومشمساً إلى حد كبير؛ لكن في ساعات الصباح والمساء يصبح الجو بارداً بشكل كبير.

أما نهارًا، فيبقى الجو مائلاً للبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية والسهلية المكشوفة نتيجة تدفق الرياح الشرقية الجافة.

والله تعالى أعلى وأعلم.