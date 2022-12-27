اعتقالات بالضفة واشتباكات بالأمعري وجنين

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بمخيمي الأمعري وجنين، بينما استمرت المواجهات في بعض المناطق في محافظة الخليل.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى أجهزة الاحتلال الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل للفلسطينيين بالضفة، حيث عاثت بها خرابا، وذلك بعد احتجاز قاطنيها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مخيم جنين، حيث أوضحت مصادر فلسطينية، أن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال وبادروا بإطلاق النار عليها بمنطقة مخيم جنين ومحيطه، في وقت تم تفعيل صافرات الإنذار في المخيم.

كما اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله، حيث تعرض القوات لإطلاق نار من قبل مجموعة من المقاومين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وأطلق مقاومون في ساعات متأخرة من الليل وصباح اليوم الاربعاء، النار صوب قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر قضاء الخليل، تزامنا مع اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال في البلدة.

واستهدف إطلاق النار جيش الاحتلال بمنطقة بيت زعتة في بيت أمر شمال صباح اليوم الأربعاء.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة ببلدة بيت أمر.

وطارد جنود الاحتلال خلال المواجهات الفتية وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بلال كليب وإيهاب زواهرة، وذلك بعد مداهمة منزليهما في مدينة بيت لحم.

وشهدت الضفة الغربية 21 عملا مقاوما، في 7 نقاط مواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وزجاجة حارقة، و4 عمليات تصدي للمستوطنين وعمليتي حرق مركبات للمستوطنين، بحسب رصد مركز "معطى".

واندلعت مواجهات على حاجز قلنديا في القدس، كما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين وحطموا مركباتهم في ترمسعيا في رام الله.

وفي جنين، فقد أطلق مقامون النار تجاه قوات الاحتلال في جبع، وفي معسكر حوارة والبلدة القديمة وحاجز حوارة في نابلس، واندلعت مواجهات في عوريف.

واندلعت مواجهات في حوسان ببيت لحم، فيما تصدى الشبان للمستوطنين وحطموا مركباتهم في بيت أمر بالخليل، ومستوطنة "غوش عتصيون"، وأطلق مقاومون النار بالقرب من مستوطنة "كرمي تسور".