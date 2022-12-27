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"غوغل" تثير غضب "إسرائيل" بسبب تعريف كلمة... والشركة تعتذر

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تثير غضب "إسرائيل" بسبب تعريف كلمة... والشركة تعتذر



واشنطن/سما/

انتقدت منظمات يهودية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، شركة "غوغل" بسبب تعريفها الرئيسي لكلمة "يهودي"، والذي أظهر مصطلحات مسيئة بحسب وسائل إعلام أمريكية.


حتى قرب الساعة 1 مساء بالتوقيت الشرقي الأمريكي كان المحرك الشهير يظهر للباحثين عن كلمة "يهودي" أنها "فعل مسيء"، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

وصف التعريف الرئيسي على محرك البحث والذي ظهر في أعلى نتائج البحث على كلمة يهودي أنها "مساومة مع شخص ما بطريقة بائسة أو تافهة"، مع الإشارة إلى أن الأصل هو "إشارة إلى الصور النمطية القديمة التي تربط الشعب اليهودي بالتجارة وإقراض المال".


وقال مركز "سيمون فيزنتال" في بيان: "لا يبدو أن هذا خطأ، بل تلاعب لتقديم تعريف معاد للسامية باعتباره الاستخدام الرئيسي للكلمة. غوغل تدين بشرح من فعل هذا ولماذا".


في تغريدة لداني سوليفان، منسق الاتصال العام للبحث لدى "غوغل"، قال: "اعتذاراتنا. غوغل ترخص تعريفات من خبراء قاموس من طرف ثالث، ونعرض التعريفات المسيئة بشكل أساسي فقط إذا كانت هي المعنى الرئيسي لمصطلح ما".

وأضاف المسؤول في الشركة: "نظرا لأن هذا ليس هو الحال هنا، فقد حظرنا ذلك وقمنا بتمرير التعليقات إلى الشريك لمزيد من المراجعة". مع ذلك، أثار ترتيب التعريفات أيضا انتقادات على "تويتر".


قال الكونغرس اليهودي العالمي على "تويتر": "من المقلق بشدة أن الذكاء الاصطناعي لغوغل فشل في التعرف على خطاب الكراهية المعاد للسامية الواضح في نتائج البحث المميزة لمصطلح يهودي".

كتبت مجموعة "أوقفوا معاداة السامية"، التي تصف نفسها بأنها "منظمة أمريكية رائدة غير حزبية تحارب معاداة السامية"، أنه عندما يدخل المرء كلمة "يهودي" في محرك بحث "غوغل"، يظهر مجاز بشع معاد للسامية.


من جانبه استغرب إلعاد ستروماير المتحدث باسم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة تعريف محرك البحث للكلمة، وكتب في تغريدة: "لم أستطع تصديق ذلك، لذا بحثت في غوغل بنفسي.. مرحبا غوغل، ما هي معاداة السامية".


بالبحث في وقت لاحق، تبين تغيير المحرك للتعريف الرئيسي إلى "عضو في المجتمع الشعبي والثقافي الذي يعتبر اليهودية دينه التقليدي ويتتبع أصوله من خلال الشعب العبري القديم في إسرائيل إلى إبراهيم".

#غوغل #اسرائيل

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