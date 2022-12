"غوغل" تثير غضب "إسرائيل" بسبب تعريف كلمة... والشركة تعتذر

انتقدت منظمات يهودية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، شركة "غوغل" بسبب تعريفها الرئيسي لكلمة "يهودي"، والذي أظهر مصطلحات مسيئة بحسب وسائل إعلام أمريكية.



حتى قرب الساعة 1 مساء بالتوقيت الشرقي الأمريكي كان المحرك الشهير يظهر للباحثين عن كلمة "يهودي" أنها "فعل مسيء"، بحسب شبكة "فوكس نيوز".



وصف التعريف الرئيسي على محرك البحث والذي ظهر في أعلى نتائج البحث على كلمة يهودي أنها "مساومة مع شخص ما بطريقة بائسة أو تافهة"، مع الإشارة إلى أن الأصل هو "إشارة إلى الصور النمطية القديمة التي تربط الشعب اليهودي بالتجارة وإقراض المال".



وقال مركز "سيمون فيزنتال" في بيان: "لا يبدو أن هذا خطأ، بل تلاعب لتقديم تعريف معاد للسامية باعتباره الاستخدام الرئيسي للكلمة. غوغل تدين بشرح من فعل هذا ولماذا".



في تغريدة لداني سوليفان، منسق الاتصال العام للبحث لدى "غوغل"، قال: "اعتذاراتنا. غوغل ترخص تعريفات من خبراء قاموس من طرف ثالث، ونعرض التعريفات المسيئة بشكل أساسي فقط إذا كانت هي المعنى الرئيسي لمصطلح ما".

Deeply troubling that @Google artificial intelligence fails to recognize obvious antisemitic hate speech in featured search results for the term ‘Jew’.



We expect corrective action to be taken immediately. pic.twitter.com/hAvFsviBz5