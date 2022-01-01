  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية وسلوان

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية وسلوان



قلقيلة/القدس/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابين من قلقيلية وبلدة سوان.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال الذين تواجدوا على الحاجز اعتقلوا الشاب أوس نهاد أبو عصب، كما فتشوا مركبات المواطنين، ودققوا في بطاقات ركابها.

و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب فارس عوض سمرين من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان وسط إطلاق لقنابل الغاز المكثف وداهمت منزل الشاب واعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر منذ الصباح الباكر بعد استيلاء المستوطنين على أرض "الحمرا" بحماية من شرطة الاحتلال.

#سلوان #قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

"قانون جديد" لحكومة نتنياهو القادمة يثير عاصفة في "إسرائيل" (فيديو)

معاريف: للسنوار والضيف.. هذا ما سيؤدي إلى تصعيد فوري في قطاع غزة

اكتشاف معدنين بدولة عربية لا مثيل لهما على الأرض

لهذا السبب .. نجل نتنياهو يثير ضجة في "إسرائيل"

أسعار صرف العملات

فيديو: مشاهد جديدة للحظة وضع العبوات الناسفة في عملية التفجير بالقدس

هآرتس: تنازلات نتنياهو لبن غفير وسموتريتش خطر على الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

mjls-alshwry-almany

استياء إسرائيلي من اقتراح "الشورى العماني"

هل تعتمد "الأونروا" يوم السبت إجازة في مدراسها بغزة؟

57504946_303

معاريف: للسنوار والضيف.. هذا ما سيؤدي إلى تصعيد فوري في قطاع غزة

اشتية 1.jfif-e2bf4e77-18c2-4d8d-b15d-efaafd17429f

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

Screenshot_1

زكريا الزبيدي يقرر التبرع بنخاعه الشوكي للأسير وليد دقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم