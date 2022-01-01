الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية وسلوان

قلقيلة/القدس/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابين من قلقيلية وبلدة سوان.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال الذين تواجدوا على الحاجز اعتقلوا الشاب أوس نهاد أبو عصب، كما فتشوا مركبات المواطنين، ودققوا في بطاقات ركابها.

و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب فارس عوض سمرين من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان وسط إطلاق لقنابل الغاز المكثف وداهمت منزل الشاب واعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر منذ الصباح الباكر بعد استيلاء المستوطنين على أرض "الحمرا" بحماية من شرطة الاحتلال.