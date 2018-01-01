  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مصرع عامل داخل مصنع قرب عكا

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عامل داخل مصنع قرب عكا



عكا/سما/

لقي عامل، في الثلاثينيات من العمر، من الضفة مصرعه خلال عمله داخل مصنع في المنطقة الصناعية "نعمان" بالقرب من مدينة عكا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وتوجهت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وأقرت وفاة العامل على الفور.

وقال مضمد إنه "وصلنا إلى المكان وكان العامل عالقا داخل آلة بالمصنع، وفاقدا للوعي وبدون نبض، وقمنا بإقرار وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث العمل وجرى إبلاغ الجهات المعنية، وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 68 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

#عكا #مصنع

الأكثر قراءة اليوم

"قانون جديد" لحكومة نتنياهو القادمة يثير عاصفة في "إسرائيل" (فيديو)

مكالمة "متوترة" بين نتنياهو وكوخافي حول الاتفاقات الائتلافية

ابنة الجاسوس إيلي كوهين تطلب وساطة الإمارات لاستعادة رفات والدها

اكتشاف معدنين بدولة عربية لا مثيل لهما على الأرض

لهذا السبب .. نجل نتنياهو يثير ضجة في "إسرائيل"

أسعار صرف العملات

فيديو: مشاهد جديدة للحظة وضع العبوات الناسفة في عملية التفجير بالقدس

الأخبار الرئيسية

هل اعتمدت"الأونروا" يوم السبت إجازة في مدراسها بغزة؟

57504946_303

معاريف: للسنوار والضيف.. هذا ما سيؤدي إلى تصعيد فوري في قطاع غزة

اشتية 1.jfif-e2bf4e77-18c2-4d8d-b15d-efaafd17429f

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

Screenshot_1

زكريا الزبيدي يقرر التبرع بنخاعه الشوكي للأسير وليد دقة

785581587

فيديو: مشاهد جديدة للحظة وضع العبوات الناسفة في عملية التفجير بالقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم