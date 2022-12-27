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هل اعتمدت"الأونروا" يوم السبت إجازة في مدراسها بغزة؟

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل اعتمدت"الأونروا" يوم السبت إجازة في مدراسها بغزة؟



غزة/سما/

أعلن فريد أبو عاذرة رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، إمكانية البدء في تطبيق يوم السبت إجازة في كافة مدراس الوكالة في القطاع، لتصبح الاجازة المدرسية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وقال أبو عاذرة  خلال برنامج "حوار في قضية" عبر إذاعة صوت القدس:" من الممكن أن نبدأ بإجازة يوم السبت في مدارس الوكالة بشكل تدريجي على تبدأ في مدارس في مدارس التي تعمل بالفترة الواحدة".

وبين أن هذه الأمر يمكن تطبيقه وفق تخطيط معين موضوع بإشراف من قبل إدارة "الوكالة".

وفيما يلي مقطع فيديو للقاء كاملاً: 

#الاونروا

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