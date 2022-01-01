سلطة المياه تفتتح عددا من المشاريع المائية في جنين

جنين/سما/

افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع المائية في قرى جلبون وفقوعة وكفيرت بمحافظة جنين، لتحسين مستوى خدمات المياه.

وأكد غنيم استمرار سلطة المياه في جهود تحسين الوضع المائي في محافظات الوطن بشكل عام، وجنين بشكل خاص، التي تعد من المحافظات الأكثر فقرا وحاجة لتوفير المياه الصالحة للشرب.

وأضاف أنه تم وضع العديد من البرامج والخطط والمشاريع، لزيادة كميات المياه في المحافظة وتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق وبناء القدرات لتحسين كفاءة العاملين وجودة الخدمة.

بدوره، أكد محافظ جنين أكرم الرجوب أهمية البرامج الداعمة للمحافظة في مختلف المجالات، خاصة قطاع المياه، الذي يعد الركيزة الأساسية للحياة، مبينا أن محافظة جنين بحاجة إلى مزيد من الدعم لتطوير هذا القطاع عبر إيجاد مصادر جديدة لسد احتياجات القطاع الزراعي، وتوفير مياه الشرب في التجمعات السكانية.

وفي السياق، اجتمع الرجوب وغنيم مع رؤساء مجالس: فحمة، والمنصورة، والزاوية، والعطارة، واستمعا إلى احتياجات قراهم من شبكات وخطوط مياه ناقلة داخلية وخزانات.