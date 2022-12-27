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فيديو: ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا



وكالات

ارتفع عدد قتلى العاصفة الثلجية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام إلى 57 شخصا، حيث تجمد أغلبهم داخل سياراتهم بعد تقطع السبل بهم.

 

وأفاد مسؤولون أمس الاثنين، بأنه من بين الـ57 قتيلا، لقي 27 شخصا حتفهم في مقاطعة إيري بغرب نيويورك بسبب العاصفة الممتدة من منطقة البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى نهر ريو غراندي على طول الحدود المكسيكية.

وقال مارك بولونكارز، المدير التنفيذي للمقاطعة، إنه من المتوقع أن يزداد عدد الوفيات الناجمة عن العاصفة الوحشية، مع استمرار تساقط الثلوج في إيري، مما يجعل الطرقات في العديد من المناطق غير سالكة، بما في ذلك غالبية طرق بوفالو.

وأضاف بولونكارز: "يمكننا أن نرى بعض الضوء في نهاية النفق، لكن هذه ليست النهاية بعد.. نحن لسنا في نهاية النفق بعد". ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج في مقاطعة إيري حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء. 

وتم تسجيل الوفيات في 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكنساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن.

وقال بولونكارز إن مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة إيري حدد 27 حالة وفاة هناك مرتبطة بشكل مباشر بالعاصفة الثلجية.

وأشار إلى أن كثيرين ماتوا بسبب مشاكل في القلب أثناء جرف الثلج. وتم العثور على آخرين ميتين في سياراتهم. وقال إن شخصا واحدا على الأقل في مقاطعة نياغرا توفي بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.

 
#عاصفة ثلجية #الولايات المتحدة الأمريكية

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