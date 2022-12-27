زكريا الزبيدي يقرر التبرع بنخاعه الشوكي للأسير وليد دقة

رام الله/سما/

قدم الأسير زكريا الزبيدي عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، طلباً مستعجلاً لإدارة السجون، للتبرع بنخاعه الشوكي للأسير وليد دقة.

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى كريم عجوة لصحيفة القدس، إثر زيارة الزبيدي في زنازين العزل في سجن عسقلان، أن زكريا ابلغه انه قدم منذ علمه بنبأ مرض الاسير دقة قرر التبرع له بالنخاع الشوكي ومازال ينتظر رد إدارة السجون حتى هذه اللحظة.



وذكر المحامي، أن الزبيدي، مازال معزلاً في الزنازين بقرار من محكمة الاحتلال منذ إعادة اعتقاله، بعد تنسمه عبير الحرية إثر الهروب الكبير من سجن جلبوع في 6/9/2021 في عملية "نفق الحرية" التي نفذها مع أسرى آخرين، وحوكم بعد اعتقاله بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 الاف شيكل.



وأعلن مؤخرًا عن اكتشاف إصابة الاسير والمفكر وليد دقة من بلدة باقة الغربية في الداخل بالمرض بعد 36 عامًا على اعتقاله، وحسب زوجته ومؤسسات الأسرى، كشفت الفحوصات عن إصابة دقة بمرض تلف النخاع.



علمًا أنه معتقل منذ 25/3/ 1986 م ومحكوم بالسجن المؤبد والذي حدد لاحقًا ب 37 عامًا، وأضيف على حكمه عامين عام 2018 ليصبح 39 عاماً.



الجدير ذكره، أن الزبيدي القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، اعتقله الاحتلال في عملية خاصة في مدينة رام الله رغم حصوله على عفو في 27/2/ 2019 "، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وتعرض للمطاردة منذ بداية انتفاضة الأقصى التي استشهد فيها والدته وشقيقه طه خلال معركة مخيم جنين، كما استشهد شقيقه داوود في شهر أيار من العام الجاري، كما استشهد ابن عمه القائد في سرايا القدس نعيم الزبيدي قبل شهر، وقبله استشهد مؤسس وقائد كتائب شهداء الأقصى زياد العامر وهو ابن عمته.