الخليل: وقفة مطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

الخليل/سما/

طالب مشاركون في وقفة للمطالبة لاسترداد جثامين الشهداء، اليوم الثلاثاء، بالافراج العاجل عن الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت الوقفة التي نظمت على دوار ابن رشد وسط الخليل، بدعوة من اقليم حركة فتح وسط الخليل، وهيئة شوؤن الاسرى والمحررين، ونادي الاسير الفلسطيني، ولجنة أهالي الاسرى، بمشاركة عدد من المؤسسات واهالي الاسرى والشهداء.

وقال الناطق الاعلامي لنادي الأسير امجد النجار ان هذه الوقفة المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الارقام، تأتي في ظل مواصلة الاحتلال احتجازها وفي ظل الصمت الدولي على هذه الجريمة المنافية لكافة القواعد والقوانين الدولية.

ودعا الى هبة جماهيرية وشعبية، وتوحيد الجهود لوقف هذه السياسة العنصرية واللانسانية، مشيرا الى ان الاسرى والشهداء ضحوا من أجل الوطن ومن حقهم ان يدفنوا بحسب ما يليق بهم وبتضحياتهم.

بدوره، حمل مدير هيئة شؤون الاسرى والمحررين ابراهيم نجاجرة الاحتلال المسؤولية عن تصعيد الوضع في الاراضي الفلسطينية، نتيجة لممارساته العنصرية وغير الاخلاقية. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ظل هذا التصعيد الاسرائيلي وقراراته الاجرامية.

كما أكد عضو اقليم حركة فتح ومسؤول ملف البلدة القديمة بالخليل مهند الجعبري أن هذه الفعاليات ستتواصل حتى الافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، داعيا الى الوحدة الوطنية وتكثيف العمل والجهود للضغط على الاحتلال ودعم الاسرى في مطالبهم العادلة.

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