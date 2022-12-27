استئناف العمل داخل بحر غزة غداً الأربعاء

غزة/ما/

أعلنت الشرطة البحرية في قطاع غزة، عصر اليوم الثلاثاء، استئناف العمل داخل بحر غزة بدءًا من فجر غداً الأربعاء.

وأكدت الشرطة البحرية في تصريح صحفي، على استئناف العمل داخل البحر بدءًا من الساعة 5:00 فجر غدٍ الأربعاء مع الأخذ بكافة التدابير الوقائية.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الشرطة البحرية عن وقف حركة الملاحة البحرية ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها إلى البحر حتى إشعارٍ آخر، بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد، وحفاظا على اروح الصيادين ومراكبهم.

وشهدت البلاد منخفضاً جوياً عميقاً منذ يومين، حيث سقطت أمطار غزيرة على جميع مناطق الوطن.