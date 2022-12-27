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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء



غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (28 ديسمبر).

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من كشف الحافلة الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (220) من كشف المسافرين رقم (2022/41)هنــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/50)هنــــــــا، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وبينت الوزارة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مطالبة المسافرين لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

#معبر رفح

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