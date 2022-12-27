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توقيع اتفاقية ترميم مبنى المكتبة الوطنية

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية ترميم مبنى المكتبة الوطنية



وقعت المكتبة الوطنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية ترميم مبنى المكتبة الوطنية، مع شركة "الفليفل للمقاولات والتعمير" والتي رسى عليها عطاء مشروع الترميم.

ووقع الاتفاقية رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، ومدير عام شركة الفليفل للمقاولات والتعمير أحمد اسحق فليفل وذلك في مقر المكتبة ببلدة في سردا شمال رام الله، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال واتحاد المقاولين والمهندسين هاني حسن ومازن ذيب المشرفان على الترميم.

وأكد قراقع أهمية المباشرة في ترميم المبنى وصيانته لاستخدامه كمقر مؤقت للمكتبة الوطنية في مراحلها الأولى، وتكييفه من الداخل، لمواءمة وظائف المكتبة، وذلك لحين الانتهاء من بناء مبنى جديد، وفق المواصفات والمعايير العالمية للمكتبات الوطنية.

ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس اتخذ قرارا في 27/8/2017، يقضي بتحويل "قصر الضيافة" إلى مكتبة وطنية بعد ترميمه، وحول هذا القرار إلى الجهات المختصة لأجل البدء بعملية الترميم والصيانة وفق متطلبات تشكل الحد الأدنى لعمل ووظائف المكتبة الوطنية.

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