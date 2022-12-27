فيديو: مشاهد جديدة للحظة وضع منفذ عملية التفجير بالقدس العبوات الناسفة قرب مدخل المدينة

القدس المحتلة/سما/

نشرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد جديدة، للحظة وضع منفذ عملية التفجير بالقدس العبوات الناسفة قرب مدخل المدينة.

و زعم جهاز الشاباك الاسرائيلي، اعتقال شاب من القدس بشبهة تنفيذ عملية تفجير حافلة قبل نحو شهر وأسفرت عن مقتل اسرائيلي واصابة 19 آخرين.

وأشار الشاباك أن الشاب هو إسلام فروح (26 عاما) من كفر عقب وينتمي لتنظيم "داعش" .

وبين أنه من التحقيقيات تبين انه لدى اسلام افكار جهادية تابعة لتنظيم داعش وقام بتنفيذ المخطط لوحده دون مشاركة اي شخص.



واعتقل الشاب في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بعد عملية استخباراتية وبنشاط من قوة خاصة، وأشار الشاباك أنه جهز العديد من العبوات للاستخدام وكان يجري تجارب عليها في مناطق قرب رام الله، زاعما العثور على سلاح كارلو يعود لفروح في مكان تجهيز العبوات.