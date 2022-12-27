  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل جديدة حول المنحة القطرية بغزة

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول المنحة القطرية بغزة



غزة/ سما /

قالت الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزّة، عزيزة الكحلوت، إنَّه "تم تجديد المنحة القطرية لمدة عام واحد فقط، وستوزع على قوائم الأسماء المعتمدة التي كانت تستلمها سابقًا، ولا تغييرات جديدة على القوائم سواء بالإضافة أو الاستبعاد".

وأوضحت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنَّ ملف المنحة القطرية يشمل 160 ألف أسرة تكون على قائمة الانتظار، حيث تُرسَل قائمة الأسماء من الوزارة للجنة المنحة القطرية، والتي بدورها ترسله للأمم المتحدة التي تبعث قائمة الأسماء المُفلترة لوزارة التنمية الاجتماعية المقدرة بحوالي 100ألف أسرة يسمح لها باستلام المنحة.

وأشارت إلى أنّه لا علاقة لوزارة التنمية الاجتماعية باختيار أسماء المستفيدين من المنحة القطرية، حيث تأتيها الأسماء جاهزة دون أي ذكر لأسباب استبعاد أو رفض بعض الحالات.

وبيّنت أنَّ منتفعي الشؤون الاجتماعية والبالغ عددهم 36 ألف أسرة هم مضافون سابقاً على قائمة المنحة القطرية، واستلموا المنحة على مدار 7 شهور في بداية صرفها، ونظراً لظروفهم الاجتماعية وأعداد أفراد الأسرة الكبير، وشكاويهم العديدة على برنامج الشكاوي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، تقرر صرف المنحة القطرية لكل الأسر المستفيدة من برنامج الشؤون الاجتماعية موزعة على عدة شهور، ولمرة واحدة فقط قابلة للتجديد

#المنحة القطرية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

تحرك مصري تجاه غزة يثير قلقا في "إسرائيل"

"قانون جديد" لحكومة نتنياهو القادمة يثير عاصفة في "إسرائيل" (فيديو)

شاهد: رد فعل السيسي لحظة رؤيته سيدة مسنة تفترش الشارع

لابيد يعلق على مزاعم إحباط مخطط لتنفيذ عملية هجومية ضد "إسرائيل" بتوجيه من غزة

مكالمة "متوترة" بين نتنياهو وكوخافي حول الاتفاقات الائتلافية

داخلية غزة تتراجع عن قرار منع الحفلات بالشوارع بشروط

ابنة الجاسوس إيلي كوهين تطلب وساطة الإمارات لاستعادة رفات والدها

الأخبار الرئيسية

image_processing20221227-291924-4j4ytl

مهندس ينتمي لداعش .. الشاباك يعلن اعتقال منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

كوخافي: احبطنا هجوما من خلال زورق موجه من غزة والهدوء على جبهة القطاع الافضل منذ 15 عاما

تل أبيب : واشنطن بصدد العودة للمفاوضات لإبرام الاتفاق النوويّ مع طهران ..

image_processing20221227-291924-5izdim

منذ العام 2018.. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي

بعد قانون بن غفير: الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم