اسرائيل ترجئ البت في مخطط قطار "العفولة - جنين"

القدس المحتلة / سما /

أجلت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الاسرائيلية، البت في سكة قطار مخطط "العفولة - جنين" لفحص مسار بديل لا يصادر أراضي المواطنين الخاصة.

وطالبت اللجنة شركة قطار إسرائيل بتزويدها بمعلومات عن مسار بديل للسكة بهدف إبعاده عن مصادرة ما يقارب 1,400 دونم من الأراضي الخاصة لأهالي قرية المقيبلة.

ومنحت لجنة التخطيط اللوائية القائمين على المشروع مهلة مدتها 30 يومًا من أجل تزويدها بمعلومات المسار البديل وأعطت بعدها لأهالي المقيبلة حق الرد خلال 30 يوما إضافيا.

ويهدف المخطط المذكور لمد سكة قطار للبضائع وللركاب يوصل بين مدينة العفولة والمنطقة الصناعية الدولية المزمع إنشاؤها بجانب مدينة جنين في الضفة، من أجل تسهيل نقل وتصدير البضائع للخارج من خلال نقلها بالقطار إلى محطة العفولة ومن هناك إما شرقًا للأردن أو غربًا لميناء حيفا.