  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإسلامية المسيحية" تحذر من محاولات الاحتلال استغلال عيد الميلاد لتنفيذ مخططات التهويد

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من تصاعد المحاولات الإسرائيلية لإضفاء الطابع اليهودي على احتفالات أعياد الميلاد في مدينة القدس المحتلة، واستغلالها لتنفيذ مخططات تهويد المدينة والسيطرة عليها.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن بلدية الاحتلال تحاول اقحام نفسها في أعياد الميلاد وتوظيفها من أجل خدمة أهدافها التهويدية، من خلال تمويل فعاليات في عيد الميلاد تضفي عليها الطابع اليهودي واستقطاب إسرائيليين للمشاركة فيها.

وأشارت إلى ما جرى في منطقة باب الجديد من تمويل بلدية الاحتلال افتتاح سوق للميلاد وإضاءة شجرة العيد، ما يشكل محاولة لتكريس الهيمنة اليهودية وطمس الهوية العربية المسيحية.

وأكدت الهيئة أن هذا المخطط يشكل حلقة جديدة من حلقات استهداف الوجود المسيحي في مدينة القدس، وما سبقه من استيلاء على عقارات الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل ودير مار يوحنا.

كما أشادت بمقاطعة رجال الدين المسيحي للاحتفالات في باب الجديد، وإصرار مجلس الكنائس في القدس على إضاءة شجرة عيد الميلاد في فندق الامبيريال كرسالة تؤكد رفض المخططات الإسرائيلية والتأكيد على الهوية الوطنية المسيحية، ورفض اية محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

وأكدت الهيئة أن الوجود المسيحي في القدس يشكل ركناً اساسياً من أركان عروبة المدينة المقدسة وارثها الروحي والثقافي والتاريخي. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الكنائس العالمي الى تحمل مسؤولياتهما في الدفاع عن الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

#الإسلامية المسيحية #الاحتلال #التهويد

الأكثر قراءة اليوم

تحرك مصري تجاه غزة يثير قلقا في "إسرائيل"

"قانون جديد" لحكومة نتنياهو القادمة يثير عاصفة في "إسرائيل" (فيديو)

شاهد: رد فعل السيسي لحظة رؤيته سيدة مسنة تفترش الشارع

لابيد يعلق على مزاعم إحباط مخطط لتنفيذ عملية هجومية ضد "إسرائيل" بتوجيه من غزة

مكالمة "متوترة" بين نتنياهو وكوخافي حول الاتفاقات الائتلافية

داخلية غزة تتراجع عن قرار منع الحفلات بالشوارع بشروط

ابنة الجاسوس إيلي كوهين تطلب وساطة الإمارات لاستعادة رفات والدها

الأخبار الرئيسية

image_processing20221227-291924-4j4ytl

مهندس ينتمي لداعش .. الشاباك يعلن اعتقال منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

كوخافي: احبطنا هجوما من خلال زورق موجه من غزة والهدوء على جبهة القطاع الافضل منذ 15 عاما

تل أبيب : واشنطن بصدد العودة للمفاوضات لإبرام الاتفاق النوويّ مع طهران ..

image_processing20221227-291924-5izdim

منذ العام 2018.. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي

بعد قانون بن غفير: الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم