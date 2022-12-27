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إنتربول فلسطين يتسلم مطلوبا من نظيره الأردني

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتربول فلسطين يتسلم مطلوبا من نظيره الأردني



رام الله / سما /

 تسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" من إنتربول المملكة الأردنية الهاشمية اليوم، مطلوباً فاراً من وجه العدالة وصادرة بحقه مذكرات قضائية.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة ، بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد إرتكابهم جرائم، حيث تم إستصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد المواطنين بتهم غسل الأموال والتزوير بأوراق رسمية وإستعمال سند مزور" وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام حيث تم تسليمه اليوم 27/12/2022 عبر القنوات المختصة .

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الإختصاص لإتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

ووجه العقيد ارزيقات تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.

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