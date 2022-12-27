  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

هلال القدس يتفق مع صفقات جديدة

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يتفق مع صفقات جديدة



القدس المحتلة / سما /

واصل هلال القدس، متصدر دوري المحترفين، التدريبات اليومية على ستاد فيصل الحسيني، استعدادا لمرحلة الإياب المقرر انطلاقها في السادس من شهر يناير/ كانون ثاني المقبل.

وطالب المدير الفني للفريق عمار سلمان، اللاعبين بالتركيز في المرحلة المقبلة ولقاءات الإياب الأقوى، خاصة أن أول لقاء للفريق سيكون في ديربي القدس أمام الجار والوصيف جبل المكبر.

في ذات السياق، ذكر المدير الإداري للفريق حسام أبو اسنينة، أن هناك اتفاقا للتعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح أبو سنينة في تصريحات اذاعية أنه سيتم الإعلان عن أولى الصفقات قريبا، كما كشف وجود اتفاق على ضم لاعب أردني، لكنه رفض الإفصاح عن اسمه، موضحا أن ذلك مرهون بحصول اللاعب على التصريح الرسمي.

ولفت إلى أن هناك أيضا اتفاقا على ضم صفقتين من قطاع غزة، وبانتظار حصولهما على التصريح للدخول والالتحاق بصفوف الفريق.

وفيما يتعلق بلقاء الديربي أمام الجار جبل المكبر، أجاب: “لقد بدأنا الدوري أمام جبل المكبر في أول لقاء وخسرناه (1/3)، لكن في نهاية المطاف انهينا الذهاب في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المكبر، ونحن على ثقة بلاعبينا”.

وأضاف: “الموسم الحالي مختلف تماما عن المواسم السابقة، وذلك يعود لشدة المنافسة، وأيضا عودة الجماهير للملاعب التي افتقدناها في السابق”.

#هلال القدس #صفقات #دوري المحترفين

الأكثر قراءة اليوم

تحرك مصري تجاه غزة يثير قلقا في "إسرائيل"

"قانون جديد" لحكومة نتنياهو القادمة يثير عاصفة في "إسرائيل" (فيديو)

شاهد: رد فعل السيسي لحظة رؤيته سيدة مسنة تفترش الشارع

لابيد يعلق على مزاعم إحباط مخطط لتنفيذ عملية هجومية ضد "إسرائيل" بتوجيه من غزة

مكالمة "متوترة" بين نتنياهو وكوخافي حول الاتفاقات الائتلافية

داخلية غزة تتراجع عن قرار منع الحفلات بالشوارع بشروط

ابنة الجاسوس إيلي كوهين تطلب وساطة الإمارات لاستعادة رفات والدها

الأخبار الرئيسية

image_processing20221227-291924-4j4ytl

مهندس ينتمي لداعش .. الشاباك يعلن اعتقال منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

كوخافي: احبطنا هجوما من خلال زورق موجه من غزة والهدوء على جبهة القطاع الافضل منذ 15 عاما

تل أبيب : واشنطن بصدد العودة للمفاوضات لإبرام الاتفاق النوويّ مع طهران ..

image_processing20221227-291924-5izdim

منذ العام 2018.. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي

بعد قانون بن غفير: الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم