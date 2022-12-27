هلال القدس يتفق مع صفقات جديدة

القدس المحتلة / سما /

واصل هلال القدس، متصدر دوري المحترفين، التدريبات اليومية على ستاد فيصل الحسيني، استعدادا لمرحلة الإياب المقرر انطلاقها في السادس من شهر يناير/ كانون ثاني المقبل.

وطالب المدير الفني للفريق عمار سلمان، اللاعبين بالتركيز في المرحلة المقبلة ولقاءات الإياب الأقوى، خاصة أن أول لقاء للفريق سيكون في ديربي القدس أمام الجار والوصيف جبل المكبر.

في ذات السياق، ذكر المدير الإداري للفريق حسام أبو اسنينة، أن هناك اتفاقا للتعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح أبو سنينة في تصريحات اذاعية أنه سيتم الإعلان عن أولى الصفقات قريبا، كما كشف وجود اتفاق على ضم لاعب أردني، لكنه رفض الإفصاح عن اسمه، موضحا أن ذلك مرهون بحصول اللاعب على التصريح الرسمي.

ولفت إلى أن هناك أيضا اتفاقا على ضم صفقتين من قطاع غزة، وبانتظار حصولهما على التصريح للدخول والالتحاق بصفوف الفريق.

وفيما يتعلق بلقاء الديربي أمام الجار جبل المكبر، أجاب: “لقد بدأنا الدوري أمام جبل المكبر في أول لقاء وخسرناه (1/3)، لكن في نهاية المطاف انهينا الذهاب في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المكبر، ونحن على ثقة بلاعبينا”.

وأضاف: “الموسم الحالي مختلف تماما عن المواسم السابقة، وذلك يعود لشدة المنافسة، وأيضا عودة الجماهير للملاعب التي افتقدناها في السابق”.