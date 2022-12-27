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مستوطنون يستولون على أرض في الأغوار الشمالية

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

سيج مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أرضا رعوية قرب مستوطنة "شيدموت ميخولا"، شرق الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية ، إن مستوطنين سيجوا أرضا رعوية، لم تعرف مساحتها، بالأسلاك الشائكة، تمهيدا للاستيلاء عليها".

يذكر أن المستوطنين استولوا منذ سنوات حتى اليوم، على آلاف الدونمات الرعوية والزراعية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية، كما أقاموا عددا من البؤر الاستيطانية على قمم الجبال.

وتعاني الفارسية منذ مطلع العام الحالي، تزايدا في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، إضافة إلى استيلاء الاحتلال على الجرارات الزراعية، ومطاردتها أثناء عملها في الأراضي الزراعية.

#الأغوار الشمالية #مستوطنون #طوباس

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