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كوخافي: احبطنا هجوما من خلال زورق موجه من غزة والهدوء على جبهة القطاع الافضل منذ 15 عاما

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي: احبطنا هجوما من خلال زورق موجه من غزة والهدوء على جبهة القطاع الافضل منذ 15 عاما



القدس المحتلة / سما /

زعم رئيس اركان جيش الاحتلال افيف كوخافي ان جنود الاحتلال احبطوا هجوما من خلال زورق موجه من قطاع غزة وكان معدا لتنفيذ عملية على شاطئ نتسانيم .

وقال كوخافي في ملخص لفترة عمله يمكننا القول ان الواقع الامني في معظم الساحات التي نتعامل معها افضل .

واضاف :" احبطنا ما لا يقل عن 400 عملية مسلحة فلسطينية خلال العام 2022 نتيجة نشاط الجيش والشاباك.

وزعم ان الهدوء على جبهة غزة هو الاكثر استقرارا منذ 15 عاما .

واعرب كوخافي عن امله ان تعود السلطة الفلسطينية واجهزتها الامينة للعمل بكل طاقتها في نابلس وجنين .

وتابع قائلا :" لسوء الحظ لم نتمكن من منع كل العمليات الفلسطينية ونامل ان تعود اجهزة السطة الفلسطينية الى عملها وان يعود الوضع على الاقل الى ما كان عليه من قبل.

وبشأن ايران قال كوخافي ان مستوى الاستعداد للتحرك في ايران تحسن بشكل ملحوظ والجيش الاسرائيلي سيكون جاهزا في اي يوم ضد المشروع النووي الايراني وسينفذ المهام الموكلة اليه .

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